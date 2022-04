F1: Leclerc comemora pole em pista onde "sempre teve dificuldades"

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 definiu o grid de largada para o GP da Austrália neste sábado (09), em Melbourne. A classificação da terceira etapa da temporada de 2022 contou com a pole position de Leclerc, superando a Red Bull de Max Verstappen na sua última tentativa de volta rápida. Sergio Pérez completou os três primeiros.

Em entrevista após a sessão classificatória, Leclerc comemorou o fato de ter garantido a pole em uma pista onde sempre teve dificuldades.

"Foi bom. Quero dizer, ainda mais porque é uma pista onde sempre tive dificuldades no passado como piloto. Não sei, provavelmente não combina comigo também. E neste fim de semana, nós realmente trabalhamos duro."

"Foi um pouco confuso para mim nas três sessões de treinos livres. Consegui fazer algumas boas voltas, mas nem tudo junto. E sim, no Q3, consegui juntar tudo, então é ótimo e estou muito feliz por largar na pole amanhã."

Questionado como o monegasco se sente com relação ao ritmo de corrida, ele disse: "O carro é bom de pilotar, mas a Red Bull foi muito rápida, no TL2 durante a longa corrida de combustível, mas para ser honesto, ficamos novamente bastante surpresos com nosso ritmo na classificação. Então tudo é possível amanhã. Só precisamos fazer um bom começo. E então espero que possamos manter essa primeira posição."

Quem está na briga em Melbourne? Chuva pode trazer surpresas?

