Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen disse que não conseguiu se sentir confiante com o RB18 durante o final de semana em Melbourne. Depois de garantir a segunda posição na sessão classificatória no sábado (09), o holandês revelou que não se sente bem "para ir ao limite" com o carro da Red Bull.

A classificação para o GP da Austrália, terceira etapa da temporada de 2022 da Fórmula 1, contou com a pole de Charles Leclerc. O piloto da Ferrari cravou tempo de 1min17s868 e largará na corrida à frente de Verstappen, que alcançou o segundo melhor tempo. Sergio Pérez completou os três primeiros.

Em entrevista após a classificação, Verstappen se mostrou insatisfeito com o desempenho obtido e disse que não se sente "tão bem para ir ao limite" com o RB18.

"Não é bom. Eu realmente não me senti bem durante todo o final de semana. Acho que não houve uma volta em que realmente me senti confiante, então foi um pouco difícil", disse o holandês.

"Claro que o segundo ainda é um bom resultado, mas não me sinto tão bem para ir ao limite. Vamos tentar analisar."

Questionado se ele acredita que a performance pode ser melhor no domingo, Verstappen respondeu: "Sim, provavelmente em ritmo de corrida tudo se estabiliza um pouco, mas para mim neste fim de semana até agora tem sido complicado. Claro, estou feliz por ser o segundo, mas acho que também queremos mais como equipe."

Quem está na briga em Melbourne? Chuva pode trazer surpresas?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: