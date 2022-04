F1: Pérez lamenta estratégia de pneus usada pela Red Bull no Q3

Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez lamentou a estratégia de pneus usada pela Red Bull durante a classificação para o GP da Austrália da Fórmula 1.

Pérez garantiu a terceira posição na sessão classificatória para a terceira etapa da temporada de 2022 da categoria máxima do automobilismo, largando na corrida no domingo (10) atrás do pole position Charles Leclerc e do segundo colocado Max Verstappen.

Falando sobre a sessão classificatória, 'Checo' lamentou a decisão tomada durante o Q3 com relação à estratégia de pneus, mas ponderou: "P3 é um começo decente para amanhã".

"Foi bom. No Q1 e Q2, as coisas estavam indo bem. E você sabe, com todas as bandeiras vermelhas, é sempre muito difícil manter o ritmo. Me arrependo um pouco a decisão que tomamos no Q3 com nossa estratégia de pneus, acho que o P3 é um começo decente para amanhã."

Saindo da segunda fila do grid, o mexicano disse que espera uma "corrida difícil" no domingo no circuito de Albert Park.

"Acho que temos uma corrida difícil pela frente. Em primeiro lugar, espero que façamos muitos australianos muito felizes amanhã, porque quero dizer, arquibancadas cheias já no sábado, então sim, espero que amanhã possamos dar a eles uma boa corrida."

