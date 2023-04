Largando da primeira posição, Charles Leclerc foi superado por Sergio Pérez e terminou a corrida sprint do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 em segundo lugar. Leclerc disse que não tentou recuperar a posição porque estava focado em controlar a degradação dos pneus, algo que a Ferrari está com dificuldade nessa temporada. Por isso, o piloto da Ferrari começou a corrida com pneus médios novos, mas, mesmo assim, preferiu não arriscar.

"Não sabia o que esperar, por isso não briguei muito com o Checo porque só queria tentar conservar os pneus. Eu sabia que esse era o nosso ponto fraco. Tentei ficar dentro do DRS do Checo para ele me puxar na reta. Mas isso não foi suficiente. Estávamos perdendo um pouco no final da reta com a degradação. Então vamos ver o que é possível melhorar amanhã", analisou o piloto que é pole position na corrida de domingo.

Leclerc disse que o resultado da sprint confirmou o que a Ferrari estava esperando, os carros da Red Bull com um ritmo de corrida mais forte do que a equipe italiana. "A Red Bull ainda tem vantagem na corrida. Mas não devemos esquecer o quanto estávamos atrás no ritmo de corrida, duas corridas atrás. Então demos um passo à frente. Ainda não estamos onde queremos estar. Mas, se não for possível vencer, só precisamos somar o máximo de pontos. E hoje não teve nada mais tão feliz com o segundo lugar. E vamos tentar de qualquer maneira buscar a vitória amanhã, mesmo que o Red Bull pareça ser mais rápida", disse.

