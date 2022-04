F1: Leclerc garante que erro de Ímola não acontecerá novamente

Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc, insistiu que não cometerá novamente o mesmo tipo de erro que lhe custou o pódio no GP da Emilia Romagna no último fim de semana.

O monegasco estava se esforçando nos momentos finais da corrida para tentar passar o segundo colocado Sergio Pérez em Ímola, quando foi muito agressivo nas curvas da chicane Variante Alta e rodou.

O contato leve com as barreiras forçou uma troca de asa dianteira nos boxes, e a perda de tempo fez com que ele chegasse em sexto lugar.

Como um piloto que foi duro consigo mesmo por cometer erros no passado, Leclerc disse que a abordagem não será diferente desta vez - ele tem certeza de que a lição foi aprendida e não haverá erros repetidos.

Questionado se esse seria outro exemplo de sua característica de nunca cometer o mesmo erro duas vezes, Leclerc disse: “Sim, mas talvez este seja um pouco diferente."

“É um daqueles erros em que conta um pouco mais a abordagem mental que você teve naquele momento específico da corrida."

"Mas sempre fui forte em saber exatamente qual sentimento em particular senti em determinado momento da corrida e sei como corrigi-lo. Então, é um erro, mas aprenderei com isso e não farei isso de novo."

Questionado se o erro foi resultado de alguma pressão sentida nesse início de temporada, Leclerc disse: “Obviamente, tivemos pressão não apenas [para a corrida], mas durante todo o fim de semana e acho que não cometi muitos erros antes."

“Foi o erro que me custou muito e vou aprender com ele. Mas não, do meu lado, não houve nenhuma pressão adicional particular.”

Embora o erro o tenha lhe custado três posições, o piloto da Ferrari está ciente de que as coisas poderiam ter sido muito piores em termos de perda de pontos contra o vencedor da corrida Max Verstappen.

"Com o erro, na verdade, tive um pouco de sorte porque só perdi sete pontos novamente em comparação com o que poderia ter marcado", disse Leclerc.

“Mas são sete pontos que podem ser valiosos no final da temporada e cada ponto conta quando você está lutando pelo título. Então, isso não vai acontecer de novo”, concluiu.

