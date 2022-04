Carregar reprodutor de áudio

Junto da Mercedes, a Aston Martin é uma das equipes mais impactadas pelo porpoising neste começo de temporada da Fórmula 1. E para Mike Krack, chefe da equipe britânica, o fenômeno cria algo como uma "barreira virtual", que impede o time de progredir com o AMR22.

Enquanto algumas rivais parecem ter reduzido as quicadas e a Ferrari consegue lidar com isso sem comprometer performance, a Aston se viu obrigada a aumentar a altura do carro, tirando-o da janela ideal de aerodinâmica.

"Acho que não temos como explorar o potencial aerodinâmico do carro devido ao porpoising", disse Krack. "E isso coloca algo como uma barreira virtual que limita o que podemos fazer. Então não temos como extrair a performance real do carro, esse é o problema".

Krack disse que o carro deve melhorar em "algumas corridas", deixando implícito que atualizações estão a caminho para o GP da Espanha, em Barcelona. Mas ele está relutante em ficar atado a uma declaração pública sobre quando essas novas partes serão introduzidas, e o impacto delas no carro.

"Acho que em algumas corridas estaremos em melhor forma. Seria burrice dizer que isso acontecerá na corrida X ou Y, porque mesmo se você trouxer as novas partes, precisa entendê-las antes. E você precisa entender o trabalho feito. Então, por exemplo, digamos que terá um grande pacote para Miami, e chove ou algo do tipo e não conseguimos fazer com que funcione".

"Você cria muitas expectativas e todos considerarão que você falhou. Olha para a sprint [de Ímola]: tivemos apenas um treino livre na sexta. Se você traz uma grande atualização não tem como testá-la ou validar se funciona ou não".

"Nesse ponto de vista, acho que é muito importante não determinar um evento específico, especialmente para o mundo exterior. Nós temos nossos planos internos, e vocês entendem que não quero entrar em detalhes aqui. Mas acho que em algumas corridas estaremos em melhor forma".

Krack afirmou ainda que a equipe prefere trazer pequenas atualizações do que grandes pacotes de novidades.

"Nós queremos ter atualizações em todas as corridas, para termos um desenvolvimento contínuo, e vamos trazer atualizações o tempo todo. Em alguns momentos serão maiores, em outros menores, mas é importante manter o desenvolvimento vivo, sem parar".

"Obviamente em algum ponto da temporada você tem que parar e focar no carro do próximo ano, mas ainda estamos bem longe disso".

