F1: Leclerc lamenta perda de pole 'milimétrica' e foca em "grande largada" no GP da Holanda

Charles Leclerc perdeu a pole position do GP da Holanda de Fórmula 1 por muito pouco, a diferença para Max Verstappen foi de apenas 0.021s.

A cada volta dada pela Ferrari, a realidade de mais uma pole position para Charles Leclerc parecia real. O monegasco chegou a ter o melhor tempo da pista, revidando a volta voadora feita por Verstappen ainda na primeira tentativa do Q3.

Questionado o quão perto foi de conseguir a melhor marca, Leclerc lamentou ter sido por muito pouco, mas enfatizou que o carro foi melhorando progressivamente e que foi satisfatório ver que no fim da sessão, a Ferrari estava muito mais perto de Red Bull do que no Q1.

"Sim, muito, perto. Quero dizer, Max fez uma ótima volta no final e nosso carro estava ficando cada vez melhor na classificação. No começo eu estava muito assustado porque Max era muito mais rápido do que nós com pneus usados. Mas então no Q3, o carro veio um pouco mais junto e consegui fazer aquela volta que estava perto o suficiente para o P2, mas amanhã é a corrida e vamos dar tudo."

Depois de um frustrante GP da Bélgica, com mais questionamentos para cima da Ferrari, Leclerc chega ao domingo na Holanda animado com o progresso apresentado pela equipe durante os treinos livres e até mesmo na classificação. Porém, o piloto sabe o que é preciso fazer para conseguir assumir a ponta e partir para vitória.

"Estamos muito mais fortes aqui em comparação com o fim de semana passado, então é bom ver isso. E para amanhã penso que o nosso ritmo de corrida parece bastante forte, vai estar perto da Red Bull, mas só precisamos fazer uma grande largada e depois veremos."

