Carlos Sainz vai largar da terceira colocação no GP da Holanda de Fórmula 1. Mesmo com dificuldades surpreendentes para encontrar boas voltas no Q1 e Q2, o espanhol da Ferrari chega ao grid de largada com o terceiro melhor tempo e inicia a corrida ao lado de Lewis Hamilton.

Passando ao Q2 com apenas o 14º melhor tempo e chegando até o Q3 em uma situação completamente oposta, sendo o primeiro, Sainz explicou o que faltou para conseguir se aproximar da marca feita por Verstappen e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc.

"Sim, foi uma volta limpa, sem erros. Faltou apenas aquele meio décimo, um décimo para bater Charles e Max. Foi no limite, cada metro da pista que era possível usar contava. Não foi uma classificação legal do Q1 para o Q2 e para o Q3 mas acho que, no fim, fizemos um trabalho decente".

Sainz ainda foi questionado sobre o quão difícil foi a pista, com o espanhol destacando alguns fatores que fizeram a diferença.

"Foi muito difícil, especialmente com esses carros mais pesados. A pista demanda especialmente dos pneus. Temos muito superaquecimento durante a volta, mesmo nas simulações de corrida há muita degradação".

"Então acho que amanhã será interessante. Acho que haverá muita coisa acontecendo mesmo sendo uma pista difícil de ultrapassar. Ainda há muitas opções com as estratégias".

A Fórmula 1 encerra a 15ª etapa da temporada 2022 neste domingo com o GP da Holanda. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada em Zandvoort tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta. Não perca!

