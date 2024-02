A manhã do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein teve uma cara diferente da quarta-feira. Charles Leclerc foi o mais rápido na sessão que abriu a quinta-feira no Sakhir, mas o próprio monegasco, junto com Lewis Hamilton, causaram o fim prematuro da cronometragem, após seus carros passarem por cima de uma tampa de bueiro, que se soltou.

O incidente ocorreu pouco após a marca de duas horas das quatro que os pilotos tinham à disposição. Leclerc fez uma marca de 01min31s750 com os pneus C3 para garantir a ponta antes de passar pelo local do incidente, na chegada à curva 11.

A bandeira vermelha foi acionada com 02h22min ainda no relógio e, após uma paralisação de mais de 40 minutos, foi confirmada que a sessão não seria retomada. A Ferrari confirmou que o carro sofreu danos no assoalho, mas que a peça já foi substituída.

Isso foi particularmente ruim para Sergio Pérez, que deu menos voltas que os outros nove pilotos na pista (20), devido a um problema nos freios no começo da sessão, que o forçou a ficar mais de 30min na garagem. Felizmente, para o mexicano, ele continuará a bordo do RB20 na parte da tarde.

Damaged track kerbs Photo by: Jake Boxall-Legge

Apesar dos problemas, Pérez entregou uma volta em 01min32s879, terminando a sessão em quarto lugar.

Outro piloto que fez sua estreia nesta pré-temporada foi Lewis Hamilton, que também guiará o W15 na parte da tarde. Diferentemente de Pérez, Hamilton teve uma sessão sem problemas antes de também passar por cima da tampa do bueiro, logo após Leclerc, terminando em sexto lugar.

Oscar Piastri foi o segundo mais rápido, dando continuidade ao trabalho feito por Lando Norris na tarde de ontem. Logan Sargeant foi o terceiro colocado com a Williams, a 0s828 da melhor marca.

Mas ninguém conseguiu superar a marca de Verstappen do primeiro dia, 01min31s344, com Leclerc ficando a pouco mais de quatro décimos.

Os pilotos voltam à pista na quinta-feira, a partir das 08h, horário de Brasília, para a segunda sessão do dia. O Motorsport.com traz a cobertura completa da pré-temporada da F1. E já anote aí! Assim que as atividades acabarem no Bahrein, a partir das 13h, estaremos ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa da quarta-feira da pré-temporada. Não perca!

Pos Piloto Equipe Melhor Volta Diferença Voltas Completadas Pneu da Volta mais Rápida 1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.750 36 C3 2 Oscar Piastri McLaren 1:32.328 +0.578s 35 C3 3 Logan Sargeant Williams 1:32.578 +0.828s 30 C3 4 Sergio Perez Red Bull Racing 1:32.879 +1.129s 20 C3 5 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.053 +1.303s 31 C3 6 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.225 +1.475s 39 C3 7 Zhou Guanyu Sauber 1:33.715 +1.965s 38 C3 8 Pierre Gasly Alpine 1:33.804 +2.054s 33 C3 9 Nico Hulkenberg Haas 1:37.509 +5.759s 31 C3 10 Yuki Tsunoda RB 1:38.074 +6.324s 40 C3

