Por que motores híbridos não estão nos planos da F2

O CEO da Fórmula 2, Bruno Michel, admitiu que seria "impossível" que o campeonato mudasse para um trem de força híbrido no futuro.

Com a Fórmula 1 liderando o caminho com a tecnologia híbrida em monopostos e a IndyCar recentemente adaptando-se aos motores eletrificados, a introdução de suas complexidades em um nível júnior está se tornando mais importante.

Perguntado se a F2 havia considerado fazer a mudança, Michel disse: "O que a Fórmula 1 tem em termos de hibridização não é algo que possamos nos permitir, é muito simples. É impossível, caso contrário, multiplicaríamos o custo de uma temporada por três".

"Analisamos o que a IndyCar está fazendo e tivemos algumas conversas com eles para ver se era adaptável para nós e, para ser bem honesto, achei que o custo comparado às vantagens que isso traria era quase zero".

"Tomamos a decisão de adotar uma abordagem mais sustentável com o combustível e estamos muito adiantados em relação a isso em todas as outras categorias".

Isack Hadjar, Campos Racing, Ritomo Miyata, Rodin Motorsport Foto de: James Sutton / Motorsport Images

A F2 atualmente usa 55% de combustível sustentável da Aramco, mas no próximo ano aumentará essa proporção para 100% - isso antes que a F1 faça a mudança em 2026.

"Vamos usar 100% de combustível sustentável no próximo ano, ainda biocombustível", acrescentou Michel. "Seremos os primeiros a usar combustível sintético muito, muito em breve, e essa é a abordagem que estamos adotando".

O CEO da F2 explica que serão necessários desenvolvimentos na injeção de combustível para se adaptar ao novo combustível, bem como "algumas mudanças" no motor: "É claro que estamos constantemente melhorando e trabalhando no motor".

"Teremos um motor no próximo ano na F2 que é um pouco diferente do que temos este ano, e também estamos desenvolvendo para acomodar o combustível da Aramco, porque vamos usar combustível 100% sustentável no próximo ano", conclui.

