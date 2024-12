F1: Paul Aron será piloto reserva da Alpine em 2025

O candidato ao título da Fórmula 2, Paul Aron, foi anunciado como piloto reserva da Alpine na Fórmula 1 de 2025. Aron substitui Jack Doohan, que assumirá o assento de Esteban Ocon, que está de saída para a Haas.

O jovem de 20 anos pilota pela Hitech na F2. A mudança fará com que o estoniano volte a se relacionar com o chefe de equipe da Alpine, Oliver Oakes, que fundou a atual equipe de Aron em 2015.

"É incrivelmente especial entrar para a Alpine", disse Aron."Está claro que este é um ótimo lugar para qualquer jovem piloto e estou muito satisfeito que Flavio [Briatore, consultor executivo da Renault] e Oliver tenham me dado essa oportunidade.

"Antes de 2025 e do trabalho árduo que virá por ser o piloto reserva da equipe, tenho um campeonato para me concentrar no restante deste ano e darei tudo de mim para competir pelo título. Estou ansioso para realmente começar a trabalhar e continuar minha carreira no automobilismo".

Paul Aron, Hitech Pulse-Eight Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Aron está atualmente classificado como o segundo melhor estreante na classificação da categoria, atrás apenas do líder do campeonato, Gabriel Bortoleto, que vai se juntar a ele na primeira fila na corrida de domingo no Catar.

"Estamos muito satisfeitos com a entrada de Paul na Alpinecomo nosso piloto reserva de 2025", disse Briatore. "Há uma mudança de geração na Fórmula 1 no momento, como vemos com muitos jovens pilotos entrando no esporte e causando impacto. Acreditamos que Paul é um dos melhores talentos e estamos ansiosos para transformá-lo em um piloto de F1".

Embora a nomeação seja uma surpresa limitada, dada a relação anterior entre Oakes e Aron, ela inevitavelmente levantará questões sobre o futuro do piloto de F2, Victor Martins, que fez parte da academia entre 2018 e 19 e voltou a participar em 2021.

Campeão da F3, Martins participou do teste de novatos do Campeonato Mundial de Endurance com a Alpine, mas não apareceu na lista de pilotos de 2025 anunciada recentemente pelo fabricante e ainda não confirmou seus planos para o ano.

Por que Norris cedeu vitória a Piastri e os bastidores da decisão na sprint

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!