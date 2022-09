Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 abriu os trabalhos do sábado em Zandvoort com o terceiro treino livre para o GP da Holanda. E na última sessão antes da classificação que define o grid de largada para o domingo, deu novamente Charles Leclerc, tendo George Russell em segundo e Max Verstappen em terceiro.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mick Schumacher e Lando Norris.

O terceiro treino livre teve um início morno, com apenas um tempo marcado nos dez primeiros minutos, com as equipes apostando em voltas de instalação e testes das mudanças feitas aos carros na noite de sexta-feira.

Apenas quando a sessão chegou aos 40 minutos restantes que boa parte do grid passou a registrar voltas rápidas. Neste momento, Verstappen liderava com 01min12s196, o melhor tempo do fim de semana até então. Leclerc era o segundo, mas a mais de meio segundo do holandês. Hamilton, Sainz e Russell completavam o top 5.

Mas, apesar da liderança, Verstappen não estava satisfeito com seu carro, reclamando pelo rádio que a aderência do pneu desaparecia após uma volta rápida. Pérez, que estava em nono, também falava para seu engenheiro que o carro parecia muito pior em comparação à sexta-feira.

Entrando no hall de cenas inusitadas da F1, Russell reclamou pelo rádio com seu engenheiro que haviam pombos ao redor da pista na curva 7, o que poderia ser perigoso para os pilotos (e os animais).

A 20 minutos do fim, as equipes apostavam nas simulações de corrida antes das últimas saídas para voltas rápidas. Por isso, poucas mudanças na classificação. Verstappen seguia na ponta com Leclerc em segundo, mas agora tendo Albon em terceiro, com Hamilton e Sainz completando o top 5. Russell, Stroll, Schumacher, Vettel e Pérez fechavam os dez primeiros.

Nos minutos finais, os pilotos voltaram a calçar pneus macios e a saírem com tanques vazios, levando os tempos de volta para a casa de 01min11s.

No final, Charles Leclerc foi o mais rápido com 01min11s632. Em segundo ficou George Russell, a apenas 0s066 e, fechando os três primeiros, Max Verstappen, a 0s161. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mick Schumacher e Lando Norris.

O sábado da Fórmula 1 em Zandvoort continua logo mais com a classificação, que define o grid de largada para o GP da Holanda. A sessão está marcada para 10h, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E já anote aí: assim que o quali acabar, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

