Carregar reprodutor de áudio

Com Oscar Piastri a caminho da McLaren para a temporada 2023 da Fórmula 1, a Alpine revelou que avaliará na próxima semana uma liberação do australiano de seu contrato mais cedo, já que ele irá para a equipe que é a principal rival do time de Woking na próxima temporada.

A Junta de Reconhecimento de Contratos revelou na sexta-feira seu veredito, dando ganho de causa à McLaren na disputa com a Alpine, com o time britânico confirmando Piastri até o fim de 2024.

No momento, Piastri segue como piloto reserva da Alpine, e está na sede da equipe em Enstone neste fim de semana fazendo trabalhos no simulador. Mas com seu futuro sendo na principal rival da Alpine no momento, há poucos ganhos para o time francês em mantê-lo até o fim do ano, permitindo que ele tenha conhecimento sobre o progresso técnico.

Uma opção envolve o fim do relacionamento agora, que permitiria a Piastri iniciar o trabalho na McLaren mais cedo. Questionado sobre a situação, o chefe da Alpine, Otmar Szafnauer, disse: "Ele está conosco neste fim de semana, fazendo trabalho no simulador, e segue durante o fim de semana".

"Há poucos dias restantes, hoje e amanhã. E na segunda vamos sentar e decidir o que fazer adiante. Vamos decidir na segunda-feira. Não quero pensar nisso aqui, porque há mais coisas a serem consideradas".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Enquanto Szafnauer estava confiante sobre as chances da Alpine antes da audiência da Junta, ele diz que sua posição mudou levemente após ouvir o testemunho da McLaren.

"Naquele momento, não sabia dos argumentos do outro lado. Depois, levou quatro dias como todo mundo sabe: haviam bons argumentos de ambos os lados. Saindo da sessão, achei que estava dividido. E como todos sabem, eles não deram o ganho de causa para nós. E eu teria aceitado qualquer decisão".

Momento 'bizarro' no simulador

Um dos momentos mais polêmicos da novela foi a decisão da Alpine em anunciá-lo para 2023, mesmo com ele deixando claro para a equipe que não correria por lá.

Questionado por que, em meio a toda a história, a Alpine optou por dar sequência ao anúncio, Szafnauer disse: "Bem, naquele momento, estávamos discutindo com Oscar e tínhamos a impressão de que nossos arranjos contratuais com ele eram válidos, sem necessidade de ir à JRC".

Na semana passada, Szafnauer revelou que Piastri foi notificado sobre o anúncio enquanto estava no simulador da equipe. O momento foi descrito como "bizarro" e "enfurecedor" por Piastri, porque isso o colocou em uma posição estranha diante de outros membros da equipe.

Perguntado sobre o que aconteceu naquele momento, Szafnauer disse: "O que posso dizer e reiterar o que já havia dito: Oscar estava no simulador. Quando ele finalizou a sessão, eu fui e falei para ele do release e o parabenizei. Ele sorriu e disse obrigado".

"Haviam pessoas ali? Não, era eu e o técnico do simulador, que estava na mesma sala. Mas se você sabe como é um simulador, sabe que é uma sala enorme. Haviam três pessoas na sala. Não era um grupo de pessoas. Não foi bizarro. Ele sorriu e agradeceu".

ONBOARD: Veja como é uma volta pelo Circuito de Zandvoort

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: