F1: Hamilton diz que Red Bull e Ferrari estão "em outro patamar"

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton disse que ficou feliz em se classificar em quinto para o GP do Bahrein de Fórmula 1 com uma Mercedes que foi "um pesadelo para pilotar", admitindo que a Red Bull e a Ferrari estão "em outro patamar".

Hamilton ficou com a quinta posição, quase sete décimos atrás do pole position Charles Leclerc, e seis décimos atrás do rival da Red Bull de 2021, Max Verstappen.

Mas, apesar do resultado, Hamilton disse que estava "muito feliz" com a classificação depois que a equipe fez um grande esforço para tentar resolver os problemas do novo Mercedes W13.

"Não vou dizer que estou aliviado. Em geral, estou muito feliz com o dia de hoje, considerando onde estivemos nas últimas duas semanas, as lutas que tivemos, os problemas que tivemos com o carro", disse o britânico.

“Foi um pesadelo pilotar, mas mantivemos nossas cabeças no lugar e continuamos trabalhando, então estou orgulhoso de todos por permanecerem positivos."

"Os caras à nossa frente estão em outro patamar, então estou feliz com a posição que estamos. Não é a primeira fila, mas faremos melhorias e faremos o melhor que pudermos."

Lewis reconheceu que não seria capaz de competir com nenhuma das equipes no domingo e, em vez disso, se concentraria na luta pelo quinto lugar contra Valtteri Bottas, seu ex-companheiro de equipe que se classificou em sexto lugar com a Alfa Romeo.

"Esses caras [Red Bull e Ferrari] estão rápidos, então não estamos brigando com eles", admitiu. "Eles estavam um segundo à nossa frente ontem pelo ritmo de corrida, então minha batalha é com os caras atrás."

"Claro, vou tentar ser o mais rápido que puder e chegar à frente, mas, como eu disse, o desempenho deles está um pouco à nossa frente", concluiu.

F1 AO VIVO: LECLERC bate VERSTAPPEN e faz pole; tudo sobre a classificação no BAHREIN

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: