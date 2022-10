Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes só pôde utilizar parte do pacote aerodinâmico que foi trazido para Austin como a evolução final para a temporada 2022 da Fórmula 1. As mudanças na parte inferior puderam ser apreciadas com o W13 capaz de funcionar com uma altura mais baixa do que o normal, enquanto a nova asa esperada não foi vista.

Inicialmente, foi dito que havia apenas um exemplo desse elemento (mas então por que trazê-lo para a pista para não usá-lo?), Enquanto mais tarde surgiu que a solução proposta pela Mercedes no W13 foi considerada ilegal pela FIA.

Mercedes W13 dettaglio dei deviatori di flusso che sono stati bocciati dalla FIA Photo by: Giorgio Piola

Por quê? Os cinco suportes de carbono da última aba da asa dianteira foram transformados em verdadeiros desviadores de fluxo e, portanto, são proibidos pelo regulamento que tentou evitar soluções que facilitem a criação de vórtices que podem afetar a esteira.

Até 2018 havia um florescimento de abas superiores que tinham a função de desviar o fluxo de ar com o intuito de direcioná-lo para fora da roda dianteira. Uma solução bastante difundida na época em que no ano seguinte havia sido tornada ilegal.

A aerodinâmica da Mercedes tentou repropor o conceito na última evolução da asa W13, mas os comissários técnicos da Federação Internacional inspecionaram a solução, julgando-a não conforme com o regulamento de 2022.

Um bom golpe para a equipe de Brackley que tenta voltar ao topo depois de uma temporada sem vitórias que segue uma sequência de sucessos na era híbrida inigualável na história da Fórmula 1.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: