A Ferrari chega ao GP do México de Fórmula 1 com otimismo. Se aproximando da McLaren na luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, a equipe acredita que a pista mexicana deve ser a ideal para as características do SF21. Mas Charles Leclerc vê essa afirmação com cautela, dizendo que Mercedes e Red Bull estão muito à frente para lutar contra elas.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, que não acompanhará in loco a etapa deste fim de semana, acredita que o México pode trazer bons resultados para a equipe, o que levantou indagações se o carro italiano poderia novamente rivalizar contra as rivais da ponta, como visto em etapas como Mônaco.

Questionado na coletiva pré-GP se o México pode ser um bom palco para lutar contra Red Bull e Mercedes, Leclerc disse que a Ferrari precisa ser realista.

"No papel, parece ser um fim de semana promissor para nós, mas sem lutar contra Red Bull e Mercedes, eles estão muito à frente. Esse não é o objetivo, que é estar à frente da McLaren. Claro, se surgir a chance de ir além, sempre irei atrás disso, em busca de algo especial, mas no papel parece impossível agora".

O monegasco ainda explicou qual característica que pode favorecer a Ferrari no México: "Nosso pacote de alto downforce funcionou bem nesta temporada. Em Mônaco e em Budapeste. Então vamos usar esse e é por isso que acredito que seremos competitivos".

"No papel, deve ser uma pista melhor para nós comparado a Austin, mas é verdade que temos surpresas boas e ruins comparadas ao que esperávamos, então não vamos levar isso longe demais, focando em nosso trabalho".

No momento, a McLaren ocupa a terceira posição no Mundial de Construtores, mas vê a Ferrari se aproximando rapidamente, ficando apenas 3,5 pontos atrás após o GP dos EUA. A equipe britânica admite que a rival tem hoje um carro mais rápido após as atualizações no motor. Mas Leclerc ainda acredita que será uma disputa apertada até o fim.

"Ainda estamos caçando-os e será muito apertado porque eles são uma equipe forte, muito consistente desde o começo do ano, então não será fácil. Mas como disse estamos trabalhando bem e sempre que trouxemos algo, avançamos na direção correta".

"A situação parece boa, mas ainda precisamos aperfeiçoar tudo até o fim da temporada. Estou confiante de que temos chances de terminarmos à frente no Mundial".

