Rivais na disputa pelo título de 2021 da Fórmula 1, os pilotos Max Verstappen, holandês da Red Bull, e Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, falaram sobre a possibilidade de um acidente entre eles na etapa decisiva desta temporada.

O campeonato tem como evento final a prova de Abu Dhabi, mas, antes, realiza os GPs de México, São Paulo, Catar e Arábia Saudita. Hoje, Verstappen está 12 pontos à frente. E o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que quem estiver na ponta na grande final pode tentar bater para garantir o título.

Apontado como favorito para as etapas de Cidade do México e Interlagos, Verstappen foi questionado sobre as palavras do dirigente rival. "Isso é passado. Eu apenas me concentro no que tenho que fazer. É tentar fazer o melhor que posso. É assim que, no final do dia, você ganha o campeonato. Você tem que tentar conseguir o máximo de pontos disponíveis e, claro, tentar vencer seu rival. Minha abordagem será a mesma que a do resto do ano", respondeu.

Hamilton, que busca seu oitavo título, afirmou: “Não li o que Toto disse, mas duvido muito que ele tenha insinuado tudo isso. Nós nunca ganhamos um campeonato dessa forma. Nunca ganhei um campeonato dessa forma e nunca quereríamos ganhar. Estou aqui para vencer da maneira certa. Por meio de habilidade, determinação e trabalho árduo. Vocês sabem como ganhei meus campeonatos no passado."

"Sempre quero ganhar da maneira certa. Se perder, da maneira certa também, com dignidade e sabendo que dei tudo de mim. Que fiz as coisas da maneira certa e trabalhei o máximo que pude. Isso é tudo que você pode fazer: dar tudo de si e trabalhar o máximo que puder com sua equipe. Se não der certo, você viverá para lutar outro dia", completou o heptacampeão mundial da F1.

Verstappen, por sua vez, destacou que o desafio será grande mesmo no México. "Tudo se resume a detalhes. Você pode ter uma boa aparência 'no papel', mas ainda precisa acertar sua configuração e todas as combinações em torno dela. Pode parecer [um cenário] bom para nós, mas temos que estar bem a partir do primeiro treino livre e ter certeza de que estamos indo na direção certa com o carro", disse o holandês.

PODCAST #143 - TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

.