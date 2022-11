Carregar reprodutor de áudio

Com apenas duas corridas pela frente antes de trocar a Alpine pela Aston Martin na temporada 2023 da Fórmula 1, Fernando Alonso faz pouca questão de esconder sua frustração com a equipe francesa. E após mais um abandono, agora no GP do México, o bicampeão inclusive levantou suspeitas sobre a disparidade de abandonos entre ele e Esteban Ocon, comparando com o passado.

No México, Alonso estava disputando pontos, mas um falha no cilindro enquanto era o sétimo colocado e uma eventual perda de potência o levou a abandonar com seis voltas para o fim.

Esse foi mais um abandono de Alonso por problemas de confiabilidade em uma temporada frustrante para o espanhol. Segundo o bicampeão, ele já perdeu cerca de 60 pontos ao longo do ano por isso.

Falando com a imprensa após a corrida, Alonso foi pouco amistoso ao dizer que "para o carro 14, sempre há problemas de confiabilidade", se referindo à sua Alpine".

"A 20 voltas do fim, perdi um cilindro, então estava rodando com cinco, tendo uns 20% a menos de potência. Estava 20s à frente das McLarens e de meu companheiro. A corrida foi incrível até esse ponto".

"Para mim, Austin e essa prova foram as minhas melhores em termos de ritmo".

Na sequência, Alonso voltou a colocar uma interrogação sobre a Alpine, inclusive fazendo comparações com os anos que sofreu na McLaren na parceria com a Honda.

"É impressionante que só um ou dois carros abandonem em cada corrida, e que um deles sempre é o carro 14. Tive cinco problemas com motor esse ano: na classificação da Austrália, na Áustria sequer larguei. Então acho que em 19 corridas, mais ou menos em 50% delas, não somamos os pontos que merecíamos".

"No primeiro ano com a Honda, tivemos uma penalização de 72 posições no fim do ano, algo do tipo. Mas o que acontecia na Honda é que lá os carros abandonavam. Neste ano, é só com o carro 14".

"O motor não é capaz de terminar corridas. Não pode ser apenas azar quando você precisa trocar de motor seis ou sete vezes como já fizemos, e mesmo assim não terminamos as corridas. Então eu acho que eles têm muito trabalho para o próximo ano. Quem sabe não muito".

