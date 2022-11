Carregar reprodutor de áudio

Para Lewis Hamilton, as declarações feitas por Fernando Alonso sobre seus títulos na Fórmula 1 valerem menos que os de Max Verstappen "o fazem rir um pouco".

Em uma entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, publicada no último sábado (29), Alonso discutiu o valor dos títulos conquistados em cima de pilotos de outras equipes em comparação aos vencidos tendo apenas os companheiros de equipe como rivais.

"Tenho muito respeito por Lewis, mas ainda é muito diferente quando se ganha sete títulos mundiais e você só teve que lutar contra seu companheiro de equipe. Acho que um título assim tem menos valor do que alguém que teve menos títulos mas tendo que lutar contra outros pilotos com um material igual ou melhor em mãos".

Após ver a repercussão negativa de suas declarações, Alonso foi às redes sociais tentar 'botar panos quentes' na história:

"E mais uma vez... Por favor, todos os títulos são incríveis, merecidos e inspiradores. Incompatíveis entre si, e vamos curtir os campeões e lendas de nossos tempos atuais. Estou cansado da busca incessante por manchetes. Vamos curti-los".

Mas em resposta aos comentários de Alonso, Hamilton publicou uma foto dos dois no pódio do GP dos EUA de 2007, quando ainda eram companheiros de McLaren. O britânico venceu com o espanhol em segundo em meio a um ano tenso. A foto foi acompanhada de um emoji de 'joinha'.

Questionado sobre a reação aos comentários de Alonso e sobre a publicação, Hamilton disse: "Eu dei a vocês [a minha reação]. É o joinha. Não tenho muito a dizer sobre isso. Isso me faz rir um pouco para ser honesto, mas eu tentei ser respeitoso ao longo dos anos".

"Por exemplo, quando vocês me perguntam quem é o melhor piloto na minha visão, eu sempre tentei ser elogioso".

"É interessante ver que os comentários são feitos, mas acabam não importando. Então é por isso que eu coloquei o joinha".

Toto Wolff também minimizou os comentários de Alonso, dizendo que o espanhol é um "brincalhão" e que tudo foi uma "piada", duvidando que Hamilton teria se importado.

"Isso cria manchetes, e esse esporte é todo sobre manchetes. São grandes campeões. E Alonso gosta de fazer essas. Mas não acho que incomoda Lewis nem um pouco".

Em meio à repercussão do caso, Alonso disse no domingo, ao ser questionado sobre o recorde de Verstappen, que "não falará mais sobre ninguém, porque sempre há um erro de compreensão".

Esse não é o primeiro entrevero entre Hamilton e Alonso neste ano. Após a colisão na largada do GP da Bélgica, o espanhol chamou o rival de "idiota" no rádio, afirmando que o heptacampeão "só consegue correr quando larga em primeiro". Posteriormente, ele se retratou e os dois foram fotografados no paddock juntos com Hamilton dando um boné de presente ao bicampeão.

