Max Verstappen vem fazendo uma temporada histórica na Fórmula 1. Além do bicampeonato, o holandês obteve no último domingo dois recordes: o de mais vitórias e pontos conquistados em um mesmo ano. Mas, para Christian Horner, chefe da Red Bull, seu piloto não recebe o reconhecimento devido pelos seus feitos.

Ao vencer o GP do México, Verstappen chegou a 14 vitórias em um mesmo ano, superando o recorde que pertencia a Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Além disso, ele atingiu a marca de 416 pontos, batendo os 413 obtidos por Lewis Hamilton em 2019.

Mas, para Horner, as pessoas não elogiam o piloto do jeito que ele merece: "O que estamos vendo neste ano, somos testemunhas de algo muito especial", disse o britânico após o GP do México.

"Acho que suas conquistas não recebem o crédito que deveriam, porque o que vivenciamos neste ano é uma performance absolutamente incrível de um piloto que está em seu melhor nível".

Com sua 14ª vitória do ano, Verstappen chega a um aproveitamento de 70% na temporada 2022 até aqui, com duas corridas restantes. Mas, apesar do domínio absoluto, Horner diz que nem sempre foi fácil para ele triunfar.

"Ele é o que venceu mais GPs dentro de um ano com 20 corridas. Além disso, ele venceu duas sprints. E nem todas foram vencidas saindo da pole position. Ele teve que lutar pela vitória em várias oportunidades".

"Acho que quando olharmos para este ano, é uma temporada incrível de Max. Ele não cometeu muitos erros, tem sido perfeito ao longo da temporada, com um nível incrível de consistência".

