Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Ferrari na Fórmula 1, o espanhol Carlos Sainz foi o mais rápido do primeiro treino livre para o GP da Hungria, 13ª de 22 etapas da categoria nesta temporada. Vencedor do GP da Grã-Bretanha, Sainz cravou 1min18s750 e desbancou a concorrência no Hungaroring.

Atual campeão e líder do campeonato de 2022, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo, a 0s130 de Sainz, superando o rival monegasco Charles Leclerc, que foi o terceiro colocado a bordo do F1-75 da Ferrari.

A quarta posição ficou com o britânico Lando Norris, da McLaren. As cinco primeiras posições foram completadas pela Mercedes de George Russell, também da Grã-Bretanha. O sexto foi o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

Heptacampeão da F1, o britânico Lewis Hamilton ficou em sétimo com a Mercedes, à frente do australiano Daniel Ricciardo, da McLaren. O nono posto ficou com o francês Esteban Ocon, da Alpine.

Quem completou o top 10 foi o outro piloto da Alpine, o bicampeão mundial Fernando Alonso, da Espanha. Após anunciar que se aposentará no fim de 2022, o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, foi o 11º, à frente do companheiro canadense Lance Stroll. Veja a tabela completa:

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: