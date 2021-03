Após liderar a pré-temporada e o primeiro treino livre para o GP do Bahrein, que inaugura o campeonato de 2021 da Fórmula 1 neste fim de semana, Max Verstappen voltou a mostrar força com a Red Bull e foi o mais rápido da segunda sessão prática em Sakhir.

O piloto cravou a marca de 1min30s847 e ficou com o melhor tempo desta sexta-feira. O holandês ficou 0s095 à frente do britânico Lando Norris, da McLaren. O top-3 foi completado pela Mercedes do heptacampeão Lewis Hamilton, também da Grã-Bretanha.

A quarta posição ficou com a Ferrari de Carlos Sainz, que assumiu a vaga aberta pela dispensa do alemão Sebastian Vettel da escuderia italiana. O espanhol ficou à frente do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes.

O sexto posto foi ocupado pelo substituto de Sainz na McLaren, o australiano Daniel Ricciardo, que deixou a Renault. O novato japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, foi um dos destaques, terminando o treino em sétimo.

Ele superou a Aston Martin do canadense Lance Stroll, que ficou à frente da outra AlphaTauri, pilotada por Pierre Gasly, da França. O top-10 foi completado pelo mexicano Sergio Pérez, ex-Racing Point e agora na Red Bull.

O 11º lugar ficou com Esteban Ocon, da Alpine. O francês superou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Antonio Giovinazzi, italiano da Alfa Romeo, foi o 13º, à frente de Vettel, que assumiu a vaga de Pérez ao lado de Stroll.

De volta à F1 após dois anos fora da categoria, Fernando Alonso foi o 15º com a Alpine. Na primeira de três passagens pela antiga equipe Renault, o espanhol foi bicampeão mundial, conquistando os títulos de 2005 e 2006.

TL2 teve início agitado

Além das posições da tabela, um dos destaques da segunda sessão prática em Sakhir foi o tumultuado começo de treino, com alguns pilotos perdendo o controle dos carros em meio à desértica noite barenita.

Um dos que chamou a atenção foi o estreante Nikita Mazepin, da Haas. Companheiro do também novato Mick Schumacher, da Alemanha, o russo deu uma 'chicoteada' no Circuito Internacional do Bahrein, mas evitou uma batida. Veja abaixo:

Quem não pôde escapar de um acidente foi o piloto mais experiente do grid, Kimi Raikkonen. Campeão mundial de 2007 com a Ferrari, o finlandês de 41 anos acabou perdendo o bico de sua Alfa Romeo. Confira:

