Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen venceu o GP do Japão de Fórmula 1 no domingo, mas inicialmente pensou-se que metade dos pontos seriam atribuídos aos primeiros colocados, já que 75% da distância da corrida ainda não havia sido concluída.

Nesse caso, o holandês não teria sido campeão, mas a FIA anunciou que essa regra só se aplicaria se a corrida não tivesse sido reiniciada e a pontuação total seria atribuída aos 10 primeiros.

Helmut Marko, consultor esportivo da Red Bull, disse que não sabia que eles eram campeões quando chegaram ao parque fechado.

"Ainda não consigo acreditar”, disse Marko. “Descobrimos pelo alto-falante, com um anúncio de felicitações que Max havia conquistado seu segundo campeonato".

"Nossos estrategistas nos disseram que Max estava a um ponto do campeonato. Foi uma grande surpresa finalmente conseguir, mas foi uma surpresa agradável."

"Max está pilotando muito bem, ainda melhor do que no ano passado. Ele se tornou realmente muito calmo, relaxado e muito mais maduro. O maior exemplo disso é o que vimos nas primeiras voltas em Budapeste ou em Spa.

"Sabendo o que seu carro pode fazer, ele deixou seus rivais passarem por ele no início e depois mostrou sua classe. Ele deu um grande passo à frente este ano, mas veremos muitas outras grandes corridas no futuro."

Questionado se Verstappen, que já tem dois títulos no currículo, poderia quebrar o recorde de campeonatos de Michael Schumacher, ele disse: "Eu costumava pensar que o recorde de Michael nunca poderia ser quebrado, mas Lewis Hamilton já repetiu."

"Mas muitos fatores precisam se unir para que isso seja possível."

"Ainda assim, Max não está perseguindo recordes. Pode chegar um momento no futuro em que ele pense que fez tudo o que queria fazer e queira terminar sua carreira."

BICAMPEÃO! E vem mais por aí? Rico Penteado analisa se haverá ‘ERA VERSTAPPEN’ na F1 até 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: