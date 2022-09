F1: Marko desconversa sobre interesse de Red Bull em Drugovich, mas brasileiro pode ir à pista com AlphaTauri em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Felipe Drugovich está a um passo de se sagrar campeão da Fórmula 2 e já mira uma vaga na Fórmula 1 para a próxima temporada. Contudo, mesmo com o conselheiro da equipe Helmut Marko desconversando sobre o interesse da Red Bull no piloto da MP Motorsport, o brasileiro pode ter um gostinho do que é estar na maior categoria do automobilismo neste ano em Interlagos.

Durante o fim de semana do GP da Holanda foi noticiado que Drugovich estava nas instalações da Red Bull em reunião com Marko, no sábado, em Zandvoort. Além disso, o nome do brasileiro também foi associado a uma possibilidade de fazer um TL com a AlphaTauri em Interlagos neste ano.

No entanto, quando questionado pelo Motorsport.com sobre o interesse da Red Bull no brasileiro, Helmut Marko disse: "Não estamos falando com ele". O piloto da MP Motorsport busca uma vaga na Fórmula 1 para o próximo ano, mesmo como reserva de alguma equipe, e muito se fala sobre uma possível negociação com a Aston Martin.

Todavia, Felipe já revelou que entrou em contato com todas os times da F1 para entender o que eles podem oferece-lo, já que não é vinculado a nenhuma academia de pilotos e por isso, tem caminho livre para fechar com qualquer equipe. A AlphaTauri tem, na teoria, Liam Lawson como piloto reserva, mas isso não impede de procurem por um outro piloto de desenvolvimento.

Inclusive, a equipe irmã da Red Bull deve contar com Colton Herta em 2023. Pierre Gasly é o nome mais cotado para assumir a vaga de Fernando Alonso na Alpine e o norte-americano foi o escolhido para fazer parte do line-up da AlphaTauri na próxima temporada, para isso se concretizar, no entanto, tudo dependerá da resolução da superlicença do piloto da Indy.

Marko também se encontrou com outro brasileiro, o piloto de F2 Enzo Fittipaldi, que assim como Drugovich não faz parte de nenhuma academia, acompanhado do seu irmão e piloto reserva da Haas, Pietro.

