O chefe da Red Bull, Christian Horner, confirmou o interesse da AlphaTauri por Colton Herta para a temporada 2023 da Fórmula 1. Mas com a situação do americano dependendo da superlicença, Horner indicou que o futuro de Pierre Gasly com a Alpine pode estar condicionado a uma resposta do piloto da Indy.

A Red Bull concordou, em princípio, a liberar Gasly para a Alpine como substituto de Fernando Alonso, liberando uma vaga na AlphaTauri.

Mas Horner sugeriu que Herta é a única opção para substituir Gasly, e que a Red Bull não vai liberar o francês se o piloto da Indy não puder assumir a vaga, o que deixaria a Alpine em busca de outro piloto.

O desafio é que Herta não é elegível para a superlicença no sistema de pontuação atual, e chefes de equipes rivais indicaram que a FIA deve seguir o regulamento, sem abrir uma exceção por força maior, evitando abrir precedentes.

E o ponto mais significativo é que o CEO da F1, Stefano Domenicali, confirmou ao Motorsport.com que ele também segue esse raciocínio, defendendo o respeito ao processo. Domenicali conversou sobre Herta com o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem em Zandvoort.

Horner confirmou que vê Herta como um futuro piloto em potencial para a Red Bull caso ele consiga provar seu valor na AlphaTauri.

"Acho que ele é um grande talento. Ele é um jovem americano que vem se destacando por lá, então será interessante ver como que ele irá na F1. E a F1 obviamente está se popularizando nos EUA, ter um piloto americano pode ser interessante. Pode até ser interessante para nós a longo prazo".

"Nós temos contratos com nossos pilotos existentes, mas AlphaTauri e Toro Rosso produziram grandes pilotos para nós, como Sebastian [Vettel], Max [Verstappen] e Daniel [Ricciardo]".

Red Bull não deve liberar Gasly para a Alpine sem a confirmação de Herta Photo by: Red Bull Content Pool

Sobre a situação da superlicença, Horner disse: "É algo que envolve a FIA, precisamos de explicações sobre a pontuação dos pilotos, algo que espero que venha logo. Porque isso tem um papel-chave no mercado de pilotos".

"Em termos de explicações sobre os pontos para um piloto chegar à F1, é preciso saber que há opções, e se essa opção não estiver ali, outros gatilhos não serão acionados".

Questionado se há uma alternativa para Herta, Horner disse: "Acho que Pierre está fazendo um bom trabalho com a AlphaTauri. Então não acho que haverá um desejo de mudar sem uma opção interessante disponível".

A melhor opção da Red Bull em sua Academia é Liam Lawson, que está em quinto, próximo de fechar os pontos para a superlicença. Ele fez um TL1 com a AlphaTauri em Spa no mês passado.

O que chamou a atenção em Zandvoort é que o chefe da Red Bull, Helmut Marko, teve uma reunião com Felipe Drugovich no sábado. O brasileiro não é ligado a nenhuma academia, e seria uma surpresa se a Red Bull olhar para fora de seu programa. Só que Drugo tem seu nome ligado a uma possível realização de treino livre com a AlphaTauri em Interlagos.

Mas, ao ser questionado pelo Motorsport.com se a Red Bull tem interesse em Drugovich, Marko disse: "Não estamos falando com ele".

Marko também se encontrou com Enzo e Pietro Fittipaldi durante o fim de semana em Zandvoort.

