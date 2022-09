Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen venceu pela 10ª vez na temporada 2022 da Fórmula 1, mas ele não teve vida tranquila, com as Mercedes mostrando um bom ritmo ao longo de boa parte do GP da Holanda. E o piloto da Red Bull ficou surpreso ao ver que o time alemão poderia mesmo ter lutado pela vitória ao fazer funcionar a estratégia de apenas uma parada.

A Mercedes conseguiu deixar Lewis Hamilton e George Russell na disputa pela ponta após optar por uma estratégia de uma parada, exibindo bom ritmo tanto no pneu médio quanto no duro. Se não fosse pelo SC Virutal, o holandês teria caído para terceiro em seu último pit, precisando passar os dois para vencer. Mas a neutralização levou Hamilton e Russell também aos boxes.

"Fiquei surpreso ao ver que eles eram rápidos com os compostos mais duros", disse Verstappen. "Devo dizer que esses pneus são muito duros, o C1 e o C2. E eles não pareciam funcionar tão bem para nós".

"Acho que isso complicou as coisas para nós. Mas assim que voltamos aos macios, conseguimos contê-los. Mas sim, esperava uma Mercedes um pouco mais lenta. E esperava a Ferrari um pouco mais rápida".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Red Bull Content Pool

Zandvoort marcou uma volta por cima para a Mercedes após uma etapa complicada em Spa, com o W13 sofrendo com a natureza de alta do circuito belga. Russell terminou em segundo na Holanda, enquanto Hamilton caiu de primieiro para quarto após a Mercedes optar por mantê-lo na pista com pneus médios.

Verstappen percebeu que a Mercedes tornava-se uma ameaça na corrida no momento da troca dos macios para os médios, com a dupla do time alemão "ainda fazendo bons tempos de volta".

"Assim que eles mudaram para o duro, foi interessante ver o ritmo deles, porque eu nunca quis ir com os duros. Mas quando eu ouvi os tempos deles, pensei que eram bem rápidos. E eu estava tentando forçar um pouco, mas eles eram uns décimos melhores".

"É surpreendente que eles tenham feito isso funcionar, com esse pneu aqui. Mas eu sabia que poderia ser algo apertado no fim da corrida, com nossas estratégias. A diferença após o SC Virtual era boa, mas eles eram claramente mais rápidos na corrida".

PÓDIO: Verstappen DESPACHA Hamilton, que DETONA ERRO da Mercedes na Holanda! RUSSEL é 2º e LECLERC 3º

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music