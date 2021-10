F1 - Marko: Em 2022 veremos o quão bom Russell realmente é

A Mercedes decidiu que o novo companheiro de Lewis Hamilton para a temporada 2022 da Fórmula 1 será George Russell, encerrando seu período de três anos com a Williams. Mas o consultor da Red Bull, Helmut Marko, diz que ainda tem dúvidas sobre o potencial do britânico, acreditando que outros pilotos poderiam ser igualmente competitivos com o carro.

No ano passado, Russell surpreendeu em sua participação com a Mercedes no GP de Sakhir, substituindo Hamilton, que havia testado positivo para Covid-19. O britânico estava a caminho de sua primeira vitória, mas acabou perdendo após um problema na parada e um furo tardio no pneu.

Mas, apesar dos elogios que Russell recebe dentro e fora do paddock, Marko ainda tem dúvidas sobre o potencial do futuro companheiro de equipe de Hamilton.

"No ano que vem veremos o quão bom ele realmente é", disse Marko em entrevista ao portal austríaco OE24.

"No caso de Russell é fácil analisar suas atuações na Williams e seu ritmo com a Mercedes no Bahrein diz muito. Mas acredito que, nesta Mercedes, há vários pilotos que poderiam conquistar um título mundial".

Marko ainda destacou a importância de se ter uma dupla forte e, com isso, recordou o momento em que a Red Bull tentou assinar com Lando Norris, atual piloto da McLaren.

"Tivemos conversas com Norris, mas ele está vinculado à McLaren há muitos anos. Por isso, seguimos sendo fieis ao nosso próprio caminho", disse Marko. Recentemente, o Motorsport.com revelou que, em 2016, o austríaco tentou assinar com o britânico antes de sua ligação com a McLaren na F1.

Marko diz que não está surpreso com o bom rendimento de Norris atualmente, sendo forte e regular, mas segue colocando Max Verstappen acima do britânico.

"Norris me chamou a atenção antes, mas Max segue sendo o primeiro da minha lista. Isso se deve ao fato de Max entregar em todas as condições. Durante a chuva em Sochi, Max demonstrou mais uma vez que é impressionante. Quase ganha essa corrida se a chuva tivesse chegado uma volta antes".

