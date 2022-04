Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari desponta como a grande favorita para o título do mundial de construtores e também na competição entre pilotos, com Charles Leclerc. Atualmente, o piloto monegasco soma 71 pontos, contra 37 de George Russell, vice-líder.

Max Verstappen, atual campeão da Fórmula 1, é apenas o sexto colocado, com os 25 pontos somados da vitória do GP da Arábia Saudita, mas acumulando dois abandonos em três corridas.

Se o atual cenário não é o sonhado da equipe austríaca, há dentro do time quem observe tudo isso com mais otimismo. Um deles é o polêmico consultor esportivo da Red Bull, Helmut Marko.

"Ainda temos mais 20 corridas pela frente”, disse Marko. “Com Sebastian Vettel estávamos 44 pontos atrás na metade da temporada e mesmo assim conseguimos vencer. E vencemos contra a Ferrari", disse Marko ao site alemão F1 Insider, se referindo à temporada 2010.

"Por causa da idade, Max tende a ser impaciente. Disse a ele que ainda temos 20 corridas em que há mais de 500 pontos a serem conquistados com sprint e voltas mais rápidas. Nada está perdido, longe disso." disse Marko.

O ex-piloto e dirigente austríaco também elogiou o F1-75 da Ferrari: "A Ferrari tem um carro muito confiável, que é rápido em todas as condições e aparentemente está sempre na janela certa de pneus desde o início. Isso é mais difícil com o nosso carro. Leva muito mais tempo. Temos que trabalhar nisso", destacou.

Além disso, Marko também acredita que os problemas da Red Bull não são tão insuperáveis ​​quanto parecem.

"Nas duas primeiras corridas da temporada estivemos em pé de igualdade com a Ferrari. Apenas no terceiro evento em Melbourne não tivemos chance contra Charles Leclerc, pelo menos na corrida. Isso teve algo a ver com a granulação dos pneus e com uma configuração que não foi perfeita", detalhou.

