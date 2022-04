Carregar reprodutor de áudio

Em meio a uma semana conturbada, devido ao furto de seu relógio de R$1,5 milhão na segunda-feira, o atual líder da Fórmula 1, Charles Leclerc, teve uma programação especial na terça: o monegasco foi flagrado andando com a Ferrari 312 T4, usada por Gilles Villeneuve na temporada de 1979, na pista de Fiorano, que pertence à montadora italiana.

No próximo dia 08 de maio, data do GP de Miami, quinta etapa da temporada 2022, completa-se 40 anos da morte do canadense, considerado por muitos um dos pilotos mais talentosos que nunca chegaram à conquista do título na F1.

Por isso, muitos fãs nas redes sociais acreditam que essa ação se trata de uma homenagem ao canadense, pai de Jacques Villeneuve, campeão da F1 em 1997. Veja abaixo imagens:

Villeneuve estreou na F1 em 1977, disputando o GP da Grã-Bretanha com a McLaren, mas rapidamente foi chamado pela Ferrari, terminando o ano com a equipe italiana. Ele seguiu com a equipe desde então, vencendo pela primeira vez em 1978 no GP do Canadá.

Em 1979, o canadense teve o seu melhor ano na F1, terminando com o vice-campeonato, perdendo para seu companheiro Jody Scheckter por apenas quatro pontos. Naquela temporada, Villeneuve obteve três vitórias, em Kyalami, Long Beach e Watkins Glen.

Villeneuve morreu após um acidente durante a sessão de classificação para o GP da Bélgica em Zolder. O canadense vinha em sexto quando foi superado pelo seu companheiro de Ferrari Didier Pironi. Nesse ponto, os testemunhos se confundem: alguns alegam que Gilles havia voltado à pista para melhorar sua volta, enquanto outros dizem que seu objetivo era bater o tempo do francês.

Com oito minutos no relógio, Villeneuve veio após a primeira chicane e encontrou a March de Jochen Mass bem lento na Butte, a curva para a esquerda antes da Terlamenbocht. Ao tentar passar Mass, Gilles bateu na traseira da March e foi lançado pelo ar em uma velocidade estimada de 200 a 225 km/h, caindo de bico no chão e se desintegrando.

Villeneuve, que estava sem o capacete devido ao primeiro impacto mas ainda preso ao assento, foi arremessado mais 50 metros adiante, batendo na cerca. Apesar do socorro médico chegar em menos de um minuto, ele foi diagnosticado com uma fratura fatal na coluna, vindo a óbito mais tarde naquele dia.

Em respeito a Gilles, a Ferrari se retirou do fim de semana, sendo a última corrida não-disputada pela equipe italiana na F1 desde então.

