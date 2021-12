Com Lewis Hamilton prestes a retomar o motor "apimentado" da Mercedes neste fim de semana, no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, muitos passaram a questionar se a Red Bull responderia na mesma moeda, trocando o motor de combustão interna de Max Verstappen. Mas Helmut Marko descarta que isso aconteça em Jeddah, deixando a porta aberta para Abu Dhabi.

Verstappen chega a Jeddah com oito pontos de vantagem para Hamilton no Mundial, com apenas 52 ainda em jogo nas duas últimas corridas da temporada. E apesar de ter o primeiro match point do título neste fim de semana, as características da pista saudita, de alta velocidade, devem favorecer a Mercedes, o que pode deixar o heptacampeão em condições de virar o jogo.

E para ajudar, Hamilton terá novamente em seu carro o motor usado no fim de semana em Interlagos, quando superou a exclusão da classificação e a punição pela troca do componente para vencer com larga vantagem para Verstappen.

Informações surgidas nos últimos dias davam que a Honda está tentando convencer a Red Bull a trocar o motor de combustão interna de Verstappen, mas que existe uma certa resistência da parte da equipe.

O holandês colocou a unidade de potência atual antes do GP da Rússia e, desde então, fez mais cinco provas com ela: Turquia, Estados Unidos, México, Brasil e Catar, enquanto a equipe vinha reforçando que manteria o motor na reta final, fazendo ainda Arábia Saudita e Abu Dhabi.

Segundo bastidores, a Honda queria ter feito a troca ainda no Catar, mas a Red Bull esperava que Verstappen tivesse uma chance de vencer ao largar na primeira fila. Quando sua punição foi confirmada, não havia tempo suficiente para realizar a troca.

Em entrevista ao F1 Insider, Marko voltou a descartar a possibilidade de uma troca no fim de semana, mas deixou a porta aberta para o próximo: "Não há previsão de troca de motor na Arábia Saudita no momento. Se houver, será em Abu Dhabi".

Caso Verstappen troque o motor de combustão interna em uma das duas etapas restantes, ele pagaria uma punição de cinco posições, assim como Hamilton em Interlagos. O regulamento permite apenas três motores por temporada e enquanto o quarto rende dez posições de punição, do quinto em diante esse total cai pela metade.

Engenheiro da Petrobras que atuou com Sir Frank Williams ABRE O JOGO sobre Senna e relação com brasileiros

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #149 – Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music