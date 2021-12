Os carros da Fórmula 1 de 2022 estarão mais 'no limite', assim como as máquinas da Fórmula 2, avalia Lando Norris, da McLaren. O jovem britânico conduziu as primeiras versões do novo design no simulador da equipe, enquanto os preparativos aumentam para as regras da próximo ano. Segundo ele, a aerodinâmica será diferente da "porcaria" atual.

Embora o entendimento do veículo esteja evoluindo à medida que os times compreendem melhor o conceito, o piloto citado já tem uma visão firme sobre o quão diferente será a nova geração - e como os competidores precisarão adaptar seu estilo.

"Definitivamente, estará ligeiramente diferente", disse Norris quando questionado pelo Motorsport.com sobre as mudanças. "Acho que vai estar um pouco mais no limite em termos de acelerar e assim por diante. Um pouco como a F2 de uma forma, eu acho, onde você vê mais luta contra o carro e outras coisas."

"Posso estar errado porque as coisas estão sempre mudando. É como se o que eu pilotei um mês atrás fosse muito diferente de agora, e provavelmente seguirá assim quando chegarmos à primeira corrida."

Norris acredita que a diferenciação nas características foi desencadeada pela maneira que o downforce dos carros é gerado por meio do efeito solo, em vez das asas e do bargeboard.

"Ainda está no início do desenvolvimento, então a máquina está sempre mudando um pouco a cada semana", disse ele. "Penso mais porque é um carro de efeito solo, ao invés de tudo vindo da asa dianteira e traseira. Também não há defletor intermediário e toda essa porcaria que temos agora. Tudo isso se foi."

"Então, isso muda um pouco a maneira como o carro se sente e dirige. Como você tem que configurar e outras coisas também é bastante diferente."

2022 F1 car Photo by: Formula 1

A revisão das regras para o próximo ano foi desencadeada pelo desejo dos chefes da F1 de permitir que os carros corressem muito mais próximos uns dos outros. Norris está esperançoso de que os objetivos serão alcançados, embora esteja ciente de que alguns compromissos também podem estar presentes.

"Tudo o que eles estão fazendo para o próximo ano é porque querem os carros melhores para competir e assim por diante", comentou. "No entanto, é claro que se houver menos ar sujo durante a perseguição, também haverá menos vácuo. É como ganhar em uma área e perder em outra porque estão relacionadas. Espero que fique melhor."

MORTE de Senna, REVOLTA e brasileiros: engenheiro da Petrobras que atuou com Sir Frank ABRE O JOGO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: