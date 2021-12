Esteban Ocon disse que a maneira como seu companheiro de Alpine na Fórmula 1, Fernando Alonso, se prepara para as corridas em comparação a outros pilotos, é 'incomparável' e "sem precedentes". O bicampeão mundial voltou ao esporte em 2021 após um hiato de dois anos e conquistou seu primeiro pódio da temporada no GP do Catar.

Foi o 98º top 3 de sua carreira e o primeiro desde a Hungria em 2014, com a Ferrari. Ele também está a caminho de ser o mais velho do grid em 2022, com 40 anos, após a aposentadoria já anunciada de Kimi Raikkonen.

Ocon, que se juntou a Alonso na Alpine este ano, acredita que seu companheiro de equipe continua tão motivado como sempre enquanto ambos tentam ajudar a escuderia a se mover para a frente do grid. O francês rotulou o espanhol de "lenda do esporte" e ele o considera um dos melhores de todos os tempos, ao lado de nomes como Michael Schumacher e Ayrton Senna.

"Tenho muito respeito pelo Fernando", disse Esteban. "Sei o quanto ele trabalha e a motivação que tem mesmo na sua idade e o tanto que conquistou no esporte. É mais do que impressionante."

"Ele é uma lenda do esporte e está lá com os tops, Senna e Schumacher, e vai ficar para sempre. O que a gente vê agora é como ele pensa fora da caixa em relação ao outros pilotos. É sem precedentes.

"Não há ninguém que pense como ele e que tenha sua habilidade de corrida, então estou feliz por ser seu companheiro de equipe e orgulhoso de fazer o máximo que pudermos juntos pelo nosso objetivo comum."

Embora um novo acordo fosse considerado uma formalidade, Alonso e Alpine anunciaram uma extensão do contrato para a temporada de 2022 no início deste ano.

O bicampeão está em sua terceira passagem pela equipe de Enstone, tendo corrido com a Renault de 2003 a 2006 - quando ganhou seus dois títulos - e novamente em 2008 e 2009.

O piloto espanhol está em 10º na classificação deste ano, com 77 pontos, à frente de Ocon, que marcou 60.

