Sebastian Vettel disse que não tem conselhos para Max Verstappen derrotar Lewis Hamilton na Fórmula 1: "Lewis me venceu"

Hamilton e Verstappen têm protagonizado confrontos diretos pelas vitórias das corridas na temporada de 2021 da categoria máxima do automobilismo Após cinco etapas, é o holandês quem lidera o campeonato, com quatro pontos de vantagem, depois de vencer o GP de Mônaco.

Rival de Hamilton na briga pelo título em 2017 e 2018, Sebastian Vettel analisou a batalha atual do heptacampeão na F1 - o alemão e o britânico ganharam coletivamente 10 dos últimos 11 campeonatos de pilotos de F1.

Questionado sobre qual conselho daria a Verstappen para enfrentar o heptacampeão, o piloto da Aston Martin - que foi eleito o concorrente preferido de Hamilton - disse que era "melhor não dar nenhum conselho", uma vez que o britânico o derrotou.

"Nenhum conselho. Obviamente, não tive sucesso. Lewis me venceu. Portanto, é melhor não dar nenhum conselho a ele! Eu acho que ele quer ter sucesso. É um ano longo, tem muitas corridas, então não funciona assim. Não estou dando nenhum conselho a ele."

Falando sobre a batalha dos pilotos, Vettel acredita eles estão "em um ritmo muito próximo".

"Não sei, não vi muito porque estava muito longe. Mas, acho que você sabe, no final das contas, eles estão em um ritmo muito próximo", disse.

"Se você está com um ritmo muito próximo, então você está lutando pelo mesmo lugar na pista com mais frequência. Acho ótimo se você está lutando pela liderança e você tem dois pilotos, dois carros diferentes, lutando um contra o outro."

"Obviamente, veremos como isso se desenvolverá ao longo do ano", concluiu.

