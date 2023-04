F1: Marko revela que Red Bull considera mudar nome da AlphaTauri

Carregar reprodutor de áudio

Os rumores sobre o futuro da AlphaTauri rondam a Fórmula 1 desde o começo de 2023. De acordo com o consultor da Red Bull, Helmut Marko, uma possível venda da equipe está descartada, mas mudanças serão necessárias, o que pode englobar, até mesmo, uma nova troca de nome.

Comprada pela Red Bull em 2005 ainda como Minardi, a equipe passou a se chamar Toro Rosso antes de passar por um 'rebranding' e se tornar AlphaTauri, o time 'B' foi adquirido para servir como um 'berço' dos pilotos da academia que posteriormente serviriam ao esquadrão principal.

Há uns meses, as conversas de que a AlphaTauri estaria à venda ficaram intensas, o que despertou o interesse de marcas que tem o desejo de fazer parte da máxima categoria do automobilismo como a Hitech GP. Uma das condições para que a equipe não fosse 'embora' seria a mudança dos funcionários da fábrica de Faenza para Inglaterra.

Mesmo gerando um gasto considerável para o esquadrão de Milton Keynes, Marko garante que eles não irão se desfazer do time, mas consideram uma mudança de nome e até mesmo outra 'balançada' na estrutura.

"Não, AlphaTauri não está à venda. No entanto, há várias considerações. O que não é satisfatório é que AlphaTauri custa mais que Red Bull, então o que fazemos?", disse ao RacingNews365.

"Vamos reestruturar? Você muda o time parcialmente para a Inglaterra ou talvez até completamente? Você vende tudo? Essas foram as considerações, quando chega uma nova administração, todas as possibilidades são analisadas. Também pensamos em mudar o nome. É lógico, a marca AlphaTauri encolheu um pouco, porque apenas em alguns países onde corremos, AlphaTauri é realmente vendido. A tarefa é simples: trazer mais dinheiro e melhorar os resultados."

"Precisamos de uma segunda equipe, é simples assim. Especialmente também para os motores Red Bull Powertrains, tem que funcionar. Temos pessoas muito boas aqui, as melhores. Mas também temos que provar nos treinos que as coisas estão sob controle, " ele disse para terminar.

