F1 - Marko: "Seremos campeões com duas vitórias e quatro pódios"

Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, já sabe o caminho para garantir o título mundial de Max Verstappen: duas vitórias e quatro pódios. O holandês lidera o campeonato de pilotos da Fórmula 1 com seis pontos de vantagens sobre Lewis Hamilton e restam seis corridas.

Nos construtores a missão é um pouco mais difícil, a Mercedes está à frente por 36 tentos e a equipe austríaca vem acumulando derrotas para a rival nas últimas provas, principalmente pela melhora de Valtteri Bottas, que venceu sua primeira do ano no GP da Turquia.

"Você não pode simplesmente só olhar para o seu rival, precisamos de duas vitórias e quatro pódios. Essa deve ser a fórmula para o título mundial", disse Marko à mídia austríaca Kronen Zeitung. "Sergio Pérez está em boa forma, mas infelizmente Bottas também melhorou. Tivemos muitas reuniões intensivas e análises. Em teoria, encontramos um caminho, mas vamos ver como ele será na prática."

"Sempre fomos competitivos em Austin e tivemos bons resultados, agora precisamos transformá-los em vitória. Este ano é diferente das temporadas anteriores: vamos para todas as pistas sabendo que podemos ao menos lutar pelo pódio, e também pelo primeiro lugar. Vai ser outra luta acirrada neste fim de semana e estou ansioso por isso."

No primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos, Bottas comandou uma dobradinha da Mercedes, 45 milésimos à frente de Hamilton e quase um segundo abaixo do melhor tempo de Verstappen.

