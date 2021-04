Felipe Massa acredita que o momento difícil em que Valtteri Bottas está passando na Fórmula 1 está relacionado a um fator psicológico e torce para que George Russell consiga um assento na Mercedes.

Bottas teve um início de temporada complicada na F1. As más atuações do vice-campeão de 2020 na segunda etapa da campanha de 2021 em Ímola e o acidente com o piloto da Williams, Russell, - que danificou fortemente o W12 e resultou na decisão da montagem de um novo chassi para a corrida em Portimão - pressionaram ainda mais o finlandês.

Massa, ex-companheiro de equipe de Bottas, comentou sobre a má fase que o piloto está passando e acredita que a tensão de lutar ao lado de Lewis Hamilton - que vem fazendo a diferença para a Mercedes - pode estar afetando ainda mais a sua performance. Para o estreante da Stock Car, o problema de Bottas está mais ligado à questão psicológica do que técnica.

“Acho que o desempenho de Bottas está ligado a um problema psicológico. Não é fácil correr com um companheiro de equipe como Hamilton", disse à Gazzetta dello Sport .

"É uma situação difícil com a qual Valtteri tem que conviver. No momento ele está com problemas."

Outra questão que poderia estar influenciando no rendimento de Bottas e gerando ainda mais tensão é a possibilidade de Russell o substituir na equipe alemã.

O piloto da Williams é um membro do programa júnior da Mercedes e foi apontado como um possível substituto para Bottas em 2022 - uma vez que o contrato do finlandês expira no fim deste ano.

Para Massa, Russell merece a chance de guiar pelo time de Toto Wolff e espera que isso aconteça "mais cedo ou mais tarde".

"George é realmente um super piloto, embora tenha cometido um erro em Ímola", disse.

"Ele merece uma chance e espero que a Mercedes lhe dê essa chance mais cedo ou mais tarde."

"Gostei do fato dele também ter pedido desculpa quando se acalmou, foi um sinal da sua maturidade, que se atreveu a dizer que se enganou", concluiu.

