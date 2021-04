Mais do que os embates entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, a Fórmula 1 tem se notabilizado por uma outra questão polêmica em 2021: os limites de pista. No GP do Bahrein, o piloto da Red Bull teve que devolver a liderança para o da Mercedes após manobra nas voltas finais e por ter excedido o limite. Em Ímola, um cenário semelhante foi visto, com inúmeros tempos de volta excluídos pelo mesmo motivo.

Após a controvérsia, alguns nomes do esporte, como o consultor da Red Bull, Helmut Marko, se disse contra esses limites. Agora, o piloto espanhol Carlos Sainz engrossou o coro.

"Não importa se usamos a linha branca ou não, tem que ser um limite concreto”, disse o piloto da Ferrari. “Acho que todos os pilotos compartilham dessa visão."

"Sempre me opus abertamente à existência de limites artificiais de pista. Precisamos de limites naturais. Grama ou brita fariam muito mais por isso."

"Se os pilotos fizerem uma curva aberta deliberadamente, esses limites anulam diretamente os tempos. Devemos definir limites naturais, seja cascalho ou grama." disse.

