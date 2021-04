F1: Bottas terá novo chassi em Portugal após acidente em Ímola

Depois de analisar o carro de Valtteri Bottas, que foi fortemente danificado no acidente em Ímola, a Mercedes decidiu montar um novo chassi para o finlandês, enquanto a danificada pode ser reparada, mas não a tempo para o GP de Portugal de Fórmula 1.

Bottas vai usar um novo chassi no final de semana de corrida em Portimão. O acidente com George Russell no GP da Emilia Romagna causou um impacto forte contra as barreiras, e as primeiras imagens dos dois carros destacaram os efeitos da batida na frente do carro da Mercedes.

O W12 do finlandês foi analisado no retorno à sede de Brackley, e os técnicos decidiram montar um novo chassi tendo em vista a viagem a Portugal - o quadro danificado foi considerado reparável, mas não a tempo para a próxima corrida.

O acidente em Ímola, além de ter provocado o abandono de Bottas e a necessidade de um esforço extra da equipe para a montagem de um novo carro, terá impacto também em um problema muito importante este ano, que é o orçamento.

Os danos nos monopostos recaem sobre o novo limite de gastos imposto pelo regulamento.

“Estamos muito próximos de gastar - admitiu Toto Wolff - e um dos aspectos mais temidos é a perda de um carro. Neste caso (Bottas em Ímola) não foi destruído completamente o carro, mas certamente não desejávamos algo assim."

É sempre muito difícil estimar o custo dos danos causados por um acidente, mas há dois anos (durante um teste em Barcelona) um incidente causou à montadora alemã a perda total de um carro, por um valor estimado em um milhão e meio de euros (aproximadamente 10 milhões de reais).

Não é o caso do carro do finlandês, já que a unidade de força e todos os componentes eletrônicos parecem totalmente recuperáveis, mas o item “peças de reposição” ainda é um problema que todas as equipes têm que enfrentar. Se os gastos ultrapassarem o teto estimado, o preço a pagar seria o de cortes nos desenvolvimentos, principalmente para as escuderias que disputam títulos mundiais.

