Nesta segunda-feira, o RETA FINAL inicia a preparação para o GP de Portugal de Fórmula 1, terceira etapa da categoria máxima do esporte a motor em 2021. Além disso, o programa também aborda a abertura da Stock Car 2021, em Goiânia. Para isso, o programa tem como convidados o piloto Ricardo Maurício, da Eurofarma e o jornalista Fred Sabino da Band.

O programa é apresentado por Carlos Costa e também conta com a participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

