Felipe Massa foi o último brasileiro a correr em tempo integral na Fórmula 1 e conhece boa parte do atual grid. O piloto da Stock Car sabe do poderio de Lewis Hamilton, tendo disputado o título de 2008 de maneira ferrenha, em uma decisão que aconteceu já com o brasileiro tendo cruzado a linha de chegada em Interlagos.

Nessa entrevista exclusiva, Massa comemorou o fato de finalmente a F1 voltar a ter uma rivalidade envolvendo mais de uma equipe, como foi durante sua passagem na Ferrari.

O piloto de 40 anos de idade também falou sobre a capacidade do heptacampeão mundial de F1, exaltando sua pilotagem “perfeita” e o que ele pode mostrar nos momentos em que é comparado com outras lendas da categoria.

