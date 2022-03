Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen não ficou nada contente com o carro da Red Bull nesse final de semana. Largando da segunda posição e disputando a liderança com Charles Leclerc, Verstappen ficou frustrado também com a estratégia da equipe no GP do Bahrein.

Com tanto sofrimento, que daria uma grande lista, ele reconheceu que um segundo lugar seria uma vitória na corrida. Mas o motor falhou e ele teve que abandonar nas últimas voltas. Além desse problema no motor, o holandês relatou que sua Red Bull sofreu com superaquecimento quando forçava o ritmo para ultrapassar Leclerc.

"Eu acho que o ritmo não era o que eu esperava se compararmos com sexta, mas essas coisas acontecem. É o primeiro fim de semana de corrida e as vezes você não encontra o equilíbrio ideal. Mas ainda assim nós estávamos em segundo e ainda tivemos uma batalha, apesar de acreditar que poderíamos ter feito melhor na parte de estratégia, buscando o undercut", disse o holandês. A declaração do piloto contradiz o que falou Christian Horner, chefe da Red Bull. Para Horner, o ritmo de Leclerc era melhor que o de Verstappen e nem mesmo o undercut resolveria isso, já que o carro da Red Bull não seguraria a Ferrari.

E sobre os problemas de seu carro, Verstappen foi listando: problema com volante, com freios e superaquecimento quando tentava atacar Leclerc.

"Claro que o maior problema veio depois [fim da corrida], em algo que pareceu uma falha do combustível em chegar no motor, então tudo apagou. Eu fui "no embalo" para o pitlane. Não é algo que você quer, especialmente depois de ter dias positivos de testes e um fim de semana positivo. E a segunda colocação seria muito bom quando olhamos os problemas pequenos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Apesar dos pesares, Max se divertiu com a disputa com Leclerc. "Foi legal. Eu vejo que eu não tive muito equilíbrio para atacar, mas tive duas tentativas com o DRS. Foi divertido, eu tive uma boa disputa com o Charles". Verstappen também reafirmou que estava feliz com o seu 2º lugar, mas ainda que é muito frustrante perder todos os pontos para os dois campeonatos (construtores e pilotos).

Mas, assim como Horner, Max está otimista para a corrida em Jeddah. "O ritmo está ali, lutamos por uma vitória. Não é um problema tão grande, só precisamos entender o que tivemos hoje e trabalhar no carro para continuar a melhoria", concluiu o atual campeão da F1.

F1 AO VIVO: Ferrari? Red Bull? E a Mercedes? Tudo sobre o GP DO BAHREIN, ABERTURA da F1 2022 | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: