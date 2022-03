F1: Horner não via Verstappen segurando Leclerc com undercut

Carregar reprodutor de áudio

O aparentemente ótimo início de temporada da Red Bull terminou dando errado nas voltas finais do GP do Bahrein. Primeiro, Max Verstappen recolheu o carro aos pits com problemas no motor depois da relargada. Depois, Sérgio Perez rodou e teve que abandonar com os mesmos problemas.

Mas mesmo antes dos problemas, Christian Horner, chefe de equipe, acreditava que não teria como superar a Ferrari de Charles Leclerc nesse final de semana. "Eu acho que a Ferrari estava levemente mais rápida que nós hoje. Eles demonstraram no inverno [testes pré-temporada] que estão bem rápido."

Apesar de aceitar o melhor desempenho do rival, Horner não escondeu a decepção com o duplo abandono das Red Bulls por problemas aparentemente idênticos. "A corrida teve um final bruto para nós. O que pareceu uma pontuação decente evaporou de repente nas últimas voltas. Mas parece que é o mesmo problema nos dois carros. Ainda não sabemos o que é". Horner também ressaltou que o problema o volante de Verstappen não teve nenhuma relação com o abandono.

Sobre o fogo no carro de Pierre Gasly, da Alpha Tauri, equipe "irmã" da Red Bull, Horner contou que o problema do carro do francês não é o mesmo que os dos motores Honda da RBR. "Suspeitam de uma falha no MGU-K [responsável pela recuperação de energia cinética que é reaproveitada pelo motor], nada a ver com os problemas de Sergio e Max."

Mantendo o pensamento positivo para Jeddah, o chefe da Red Bull valorizou os carros da equipe para trazer os pontos na próxima corrida.

"Nós temos um bom carro e é nisso que precisamos focar. Temos que corrigir os problemas de confiabilidade e retomar a luta no próximo final de semana. [...] Eu vejo que o feedback dos pilotos é realista. E penso que a corrida entre Max e Charles é exatamente o que queríamos. Se tivermos uma temporada disso, será uma temporada sensacional."

