Nesta quarta-feira (09) Nikita Mazepin convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre sua saída da Haas, anunciada no último sábado. Entre as explicações de como a equipe anunciou sua saída, seu desejo de voltar à Fórmula 1 e o lançamento da Fundação “We Compete as one”, um detalhe chamou a atenção de quem acompanhava o depoimento: sua relação com Mick Schumacher.

Os dois, por diversas vezes, se encontraram na pista de maneira não amigável, fazendo surgir um clima desagradável dentro dos boxes da Haas em 2021, ano em que ambos estrearam na categoria. Mazepin, aparentemente se incomodou com o silêncio do alemão após sua saída.

“Não recebi nenhuma informação da equipe ou de meus empresários sobre o motivo e porque meu contrato foi rescindido. Estou na Fórmula 1 não muito tempo, mas não muito curto para acreditar, ouvir e confiar nos rumores”, comentou Mazepin.

“Mick não expressou nenhum apoio, positivo ou negativo, então também não tenho muito a dizer, exceto que em situações como a minha, cada pessoa mostra seu verdadeiro caráter.”

Mazepin fez questão de agradecer publicamente os pilotos do grid que o contataram: "Eu agradeço muito o pequeno número de pilotos que vieram falar comigo, como Sergio [Pérez], Valtteri [Bottas], Charles [Leclerc] e George [Russell]".

"Também gostaria de dizer que agraço o apoio deles, porque na minha longa jornada a caminho da F1, todos eles me apoiaram neste momento em que perdi meu sonho, arriscando perder suas vagas".

