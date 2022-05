F1: McLaren descarta venda para Audi e continua no grid

Carregar reprodutor de áudio

O Grupo Volkswagen está se esforçando para que a fabricante alemã e sua marca irmã Porsche entrem na Fórmula 1 a partir de 2026. Enquanto a Porsche parece pronta para se unir à Red Bull, os planos da Audi não são tão certos, pois ainda estão sondando suas opções.

A empresa conversou com a McLaren e uma opção que estava sendo avaliada era uma aquisição completa da equipe que resultaria em se tornar a equipe oficial da Audi na F1. A entrada da Audi teria potencialmente levado a um cenário do nome McLaren desaparecendo completamente das corridas de GP.

Questionado pelo Motorsport.com se havia a possibilidade de uma venda completa, Zak Brown disse: “Não, não. Nossos acionistas estão muito comprometidos com a McLaren. “Tivemos conversas com a Audi e não estamos à venda. Estamos muito comprometidos com nosso futuro e estamos indo muito bem na pista.

"Os acionistas estão fazendo investimentos substanciais para dar à nossa equipe os recursos que precisamos para voltar à frente, e comercialmente estamos indo muito bem. O moral da equipe é muito bom. Não temos interesse em vender a equipe de corrida ." Ele acrescentou: "Somos a McLaren F1. Isso é o que vamos permanecer, e vamos continuar sendo donos da equipe de corrida."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Alexander Trienitz

A confiança de Brown sobre o futuro da McLaren é baseada na melhora da situação financeira da equipe, que mudou após uma grave crise de caixa no início da pandemia do COVID-19.

"Nossos termos para qualquer parceria seria mantermos a propriedade da equipe de corrida. E se alguém quiser ter uma conversa diferente disso, não há conversa a ser feita."

F1 AO VIVO: PRIMEIRO treino das equipes na NOVA pista de MIAMI, assista ao debate | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - TELEMETRIA: Tudo sobre o GP de Miami com Rico Penteado

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: