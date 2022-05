Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 fechou o primeiro dia de ação em pista visando o primeiro GP de Miami da história. George Russell surpreendeu e foi o mais rápido do dia, com 1min29s938. Ele foi 0s106 mais veloz que Charles Leclerc, foi o mais rápido mais cedo, na primeira sessão do dia.

Max Verstappen teve problemas e viu sua Red Bull com fogo na roda traseira direita durante a segunda metade do treino. Ele não registrou tempo. Quem também não deu volta rápida foi Valtteri Bottas, muito por causa do acidente da primeira sessão.

Carlos Sainz voltou a se acidentar, quando restavam 43 minutos para o final. Ele não voltou.

O Treino

Os pilotos não esperaram muito para sair para a pista e Esteban Ocon começou na frente nos primeiros cinco minutos, com quase metade do grid tentando volta rápida. Fernando Alonso chegou a superá-lo, mas Carlos Sainz assumiu a ponta com 1min31s463.

Charles Leclerc começou a revezar com seu companheiro de equipe na ponta e o espanhol voltou a liderar com 1min30s964. Todas as melhores marcas foram registradas com pneus médios.

Sergio Pérez chegou a rodar na curva 7, mas sem grandes problemas, quando o relógio marcava 12 minutos de sessão.

Faltando 43 minutos, Sainz bateu novamente (repetindo o TL1) e trouxe a bandeira vermelha, após atingir as barreiras na curva 14.

A sessão foi reiniciada com meia hora para o final e tinha Sainz na ponta, seguido de Pérez, Leclerc, Gasly e Zhou. Verstappen ainda não havia registrado volta rápida.

O atual campeão da F1 se viu em apuros, com o carro tendo fumaça saindo do freio traseiro.

Na sequência, Russell e Hamilton começavam a frequentar as primeiras posições, com o mais jovem cravando o melhor tempo do dia com 1min29s938. O heptacampeão era o terceiro, a 0s241 de seu companheiro. Eles eram separados por Leclerc. Todos eles com suas melhores marcas com composto macio.

Pouco depois, Pérez assumiu o terceiro posto.

Restando 12 minutos, Latifi parou na pista e trouxe a segunda bandeira vermelha da sessão.

Os carros puderam voltar com nove minutos para o final, para simulações de corrida e sem grandes mudanças na tabela.

O treino de classificação para o GP de Miami acontece neste sábado, às 17h.

Resultado

F1 AO VIVO: PRIMEIRO treino das equipes na NOVA pista de MIAMI, assista ao debate | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - TELEMETIRA: Tudo sobre o GP de Miami com Rico Penteado

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: