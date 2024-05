F1: Após sair da McLaren, Sanchez é anunciado na Alpine

Ex-engenheiro da Ferrari, David Sanchez juntou-se à equipe de Fórmula 1 da Alpine como diretor técnico executivo, após sua saída da McLaren após apenas três meses em seu cargo.

Sanchez se reportará diretamente ao chefe da equipe Bruno Famin em sua nova função e supervisionará a nova estrutura técnica de três pilares implementada na equipe de Enstone.

Isso significa que os diretores técnicos de cada pilar: Ciaron Pilbeam de desempenho, Joe Burnell de engenharia e David Wheater de aerodinâmica, se reportarão a Sanchez.

“Estou muito satisfeito em receber David de volta a Enstone, onde ele iniciou sua carreira em 2005. Esta é uma nomeação fundamental para garantir que estamos otimizando tudo o que fazemos como equipe e focando nas áreas de desempenho certas”, disse Famin.

“É claro que o desempenho do carro e o caminho de desenvolvimento não avançaram a um ritmo suficiente em relação às nossas ambições como equipe. Estamos ansiosos para receber David e trabalhar duro juntos para alcançar o sucesso final.”

Sanchez acrescentou: “Estou entusiasmado com este desafio na Alpine. Estou ansioso para trabalhar novamente em Enstone, o lugar onde comecei minha carreira na Fórmula 1.

“Esta equipe sempre teve muitas pessoas fantásticas envolvidas e há claramente muito potencial para desbloquear. Temos uma grande tarefa pela frente para melhorar o desempenho na pista e é este tipo de desafio que me motiva.

“Estou muito pronto para começar e ansioso para trabalhar novamente com as equipes técnicas de Enstone-Viry com o único objetivo de trazer de volta o sucesso regular a esta grande equipe.”

A mudança da Alpine para uma formação técnica de três frentes, inspirada na configuração da McLaren, surgiu depois que o ex-chefe técnico Matt Harman e o aerodinamicista Dirk de Beer deixaram a equipe após o lançamento do chassi A524 deste ano.

Embora a equipe tenha optado por buscar um novo conceito de design com seu novo carro, ele surgiu nos testes de pré-temporada com excesso de peso e falta de desempenho, resultando em resultados ruins nas cinco primeiras corridas.

