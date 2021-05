F1: McLaren promete focar em carro atual para derrotar Ferrari

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que sua equipe continuará atualizando seu carro de 2021 em uma tentativa de derrotar a Ferrari, apesar da tentação de mudar seu desenvolvimento por completo para 2022.

A McLaren teve um início de temporada sólido, ocupando o terceiro lugar no campeonato de construtores após quatro corridas.

A equipe introduziu atualizações nos GPs de Portugal e Espanha enquanto luta com a Ferrari pelo título de ‘melhor do resto’, atrás da Mercedes e da Red Bull.

Apesar de todas as equipes da Fórmula 1 terem que transferir cada vez mais recursos para o novo pacote de regras de 2022, a equipe técnica da McLaren, liderada pelo diretor técnico James Key, ainda está planejando adicionar mais atualizações ao seu MCL35M.

"Se você olhar, desde o primeiro teste deste ano em diante, simplesmente tentamos continuamente trazer atualizações para o carro, para dar continuamente passos à frente com o desempenho", disse Seidl.

"Também trouxemos atualizações, por exemplo, para Portimão, trouxemos atualizações para o carro também na Espanha nos treinos livres. E o nosso plano é ainda trazer mais atualizações nas próximas corridas."

Seidl explicou que a decisão de mudar totalmente sua equipe de desenvolvimento para o próximo ano "não está longe" e que as atualizações adicionais irão girar em torno do "fruto mais fácil", atualizações menores que podem trazer benefícios de desempenho claros sem a necessidade de grandes recursos para implementar.

"Ao mesmo tempo, também está claro que não estamos longe de trocar completamente toda a equipe, toda a equipe de desenvolvimento, para focar totalmente no carro do próximo ano", acrescentou o alemão.

"Então, ainda acho que vai depender no final se ainda houver alguma coisa mais fácil para o carro deste ano em termos de desenvolvimento, que então queremos explorar mais.”

"Mas, no geral, acho que James [Key] tem uma ideia clara de quando deseja mudar totalmente para o próximo ano."

Seidl admitiu que trazer mais atualizações para o carro deste ano será crucial se sua equipe quiser vencer a Ferrari e chegar ao terceiro lugar no campeonato, dado o fato de que a Scuderia superou o time de Woking em Barcelona.

"É obviamente uma batalha muito acirrada, especialmente com a Ferrari, e é importante garantir que continuemos trazendo atualizações para o carro nas próximas corridas, a fim de manter viva a batalha do P3."

