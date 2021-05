Nas últimas décadas, estávamos acostumados com as equipes de ponta da Fórmula 1 tentando estratégias diferentes para encontrar uma vantagem, mas na era dos pneus controlados por apenas um fornecedor, geralmente nos acostumamos a ver os líderes fazendo exatamente a mesma coisa, talvez com uma volta ou três separando-os os pitstops.

Assim, os esforços de Lewis Hamilton no GP da Turquia de 2008, quando ele parou três vezes e seus rivais duas, vieram como uma lufada de ar fresco e nos proporcionou uma tarde emocionante.

No entanto, a estratégia incomum de pneus de Hamilton naquele fim de semana não foi uma tentativa inteligente da McLaren de superar seus rivais. Na verdade, a equipe colocou Hamilton em três paradas como uma medida de emergência, na tentativa de evitar uma possível falha no pneu - uma preocupação que estava relacionada ao seu estilo de direção.

Aquela temporada de 2008 continuou como a anterior havia terminado, com a Ferrari e McLaren na vanguarda.

Hamilton se recuperou da decepção de sua derrota na última etapa em 2007 ao vencer a corrida de abertura da temporada, mas depois disso a Ferrari teve a vantagem. Kimi Raikkonen venceu pelo time de Maranello na Malásia e na Espanha, enquanto Felipe Massa triunfou no Bahrein. Outro grande campeonato parecia em perspectiva.

A quinta etapa foi na Turquia, onde os pneus se tornaram uma preocupação para a McLaren.

A situação tinha algumas semelhanças com o caso da Michelin em Indianápolis em 2005, porque envolvia cargas verticais elevadas em uma única curva de velocidade extremamente alta - uma combinação que coloca pressão extra nas paredes laterais dos pneus.

Só que desta vez houve uma grande diferença, já que o problema afetou não apenas uma equipe, mas um piloto daquela equipe.

Felipe Massa, Ferrari F2008 leads Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Kimi Raikkönen, Ferrari F2008 and Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 Mercedes at the start Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Hamilton já havia sofrido uma falha de pneu em Istambul em 2007, o que fez cair de terceiro para o quinto lugar naquela corrida. Isso lhe custou dois preciosos pontos e, embora houvesse outros dramas de final de temporada que contribuíram para que ele perdesse o Mundial, a Turquia fez uma grande diferença.

Naturalmente, a McLaren investigou totalmente esse incidente na época. Antes mesmo de retornar a Istambul em 2008, a equipe havia tomado medidas para garantir que isso não acontecesse novamente.

"Lewis tem um certo estilo de direção que exige que ajustemos o carro e carreguemos muito os pneus dianteiros", explicou o chefe da equipe Ron Dennis.

"Estamos cientes disso. Todos os dados relevantes foram fornecidos à Bridgestone, e eles sentiram que não seria um problema, mas provou ser."

Foi no treino de sexta-feira que a equipe descobriu que mais uma vez havia um problema potencialmente preocupante, embora tenha sido mantido em silêncio no momento.

"A resposta é muito, muito simples - curva 8", disse Martin Whitmarsh da McLaren. “Somos muito, muito fortes em curvas de alta velocidade; geramos muito front end. Na verdade, no ano passado foi um problema de entalhe no pneu, foi uma delaminação na parede lateral, então este foi um problema diferente neste fim de semana.”

"Estamos gerando altas cargas verticais e acho que a Bridgestone reconhece isso."

O problema foi examinado durante a noite de sexta-feira, e mesmo antes do treino da manhã de sábado, a equipe estava olhando para três paradas como uma estratégia potencial, simplesmente porque iria dividir a corrida em quatro pedaços pequenos e minimizar a quilometragem.

"Foi decidido no sábado, antes de rodarmos no TL3, como consequência das preocupações com a durabilidade dos pneus", disse Whitmarsh sobre a tática. “Então, daquele ponto em diante, sabíamos que tínhamos um problema ali. Obviamente, não anunciamos o fato, mas com Lewis em particular, tivemos um problema.”

Felipe Massa, Ferrari F2008, leads Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes and Robert Kubica, BMW Sauber F1.08 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Tomamos uma série de medidas com a Bridgestone. Viemos para cá executando as pressões e a curvatura que eles especificaram. A seguir aumentamos as pressões na manhã de sábado, esperando que isso resolvesse o problema e, de fato, a Bridgestone estava muito confiante de que resolveria.

"Não foi o suficiente para nos dar o conforto de que precisávamos. Fizemos alguns ajustes e limitamos o alcance para a corrida."

No que dizia respeito à equipe, havia uma explicação clara do porquê Hamilton foi afetado, e Kovalainen não.

"Eles têm uma configuração ligeiramente diferente, que sobrecarrega um pouco mais os pneus dianteiros do carro de Lewis", disse Whitmarsh. "Lewis foi razoavelmente agressivo na curva 8 - muito, muito rápido, aliás - mas ele mudou seu estilo e sua linha de direção no sábado.”

"Em um circuito como este, quando você vê que há uma preocupação com os pneus, você tem que colocar a segurança em primeiro lugar.”

“Tomamos uma decisão da qual não me arrependo. Lamento o fato de que tivemos que tomar essa decisão, mas tomamos uma decisão que foi: 'Como podemos correr esta corrida com segurança para Lewis?'”

“Acho que foi a decisão certa com as informações que tínhamos disponíveis na época”.

O resultado final foi que Hamilton partiu para a classificação sabendo que teria de fazer três paradas quando duas fossem ótimas. Isso significava que ele precisava estar na pole para ter alguma chance de converter essa estratégia em um resultado decente.

Estávamos na era da classificação com combustível de corrida, e ele tinha uma vantagem: o cronograma automaticamente significava que ele estaria leve - na verdade, veio a corrida que ele finalmente fez na volta 16, em comparação com a 19 para Massa e 21 para Kimi Raikkonen. Mas houve complicações adicionais.

Como Whitmarsh observou, ele teve que ajustar sua linha na curva 8 e, mais importante, havia claramente algum debate sobre quais pneus usar. Ele se sentiu mais confortável no começo com os mais duros, o que era obviamente uma escolha altamente incomum para a classificação.

No final, ele teve que se contentar com o terceiro lugar no grid, atrás de Massa e seu companheiro de equipe Heikki Kovalainen. Seu comportamento após a sessão indicou que as coisas não correram conforme o planejado.

Não era difícil adivinhar que ele estava frustrado porque sabia que estava mais leve do que Kovalainen (na verdade era por uma quantidade significativa), mas o que não sabíamos é que ele também já estava comprometido com aquela parada extra. Do terceiro, ia ser um trabalho árduo.

Indo direto para a coletiva de imprensa da FIA, ele basicamente admitiu que a escolha do primeiro composto havia sido um erro (embora tivesse enfatizado que foi sua escolha).

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, leads Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mais ou menos uma hora depois, após falar com a equipe, ele mudou de opinião. Um cínico pode pensar que suas opiniões foram "corrigidas" pela chefia, mas Hamilton realmente deu uma olhada nos números e revisou sua opinião.

"Chegando ao Q3, tive que tomar uma decisão", disse Hamilton. “A equipe confia em mim para tomar essa decisão.”

“No final das contas, sou eu que estou lá fora, sou o único que realmente sabe o que está acontecendo. Acho que realmente tomamos a decisão certa.”

“Para nós era o melhor pneu a usar, mas na altura pensei que não era o pneu que devia ter usado.”

"Estive analisando os dados e foi a decisão certa. Fiz o melhor trabalho que pude no Q1, no Q2 ficou claro que o pneu macio não era bom para mim, e meu engenheiro acabou de me dizer que minha decisão estava certa. O pneu duro era o pneu certo para mim. Nós [Hamilton e Kovalainen] guiamos de forma diferente."

Ele disse que tinha um bom motivo para parecer um pouco abatido após a sessão: "Sempre que você vai para a classificação, sente que não fez um trabalho perfeito. Como eu disse, acho que a volta foi boa, mas não foi boa bastante. Com certeza estamos em terceiro lugar, e é melhor do que nas últimas corridas, então nem tudo é desgraça e tristeza.”

“Estamos em posição de poder atacar na primeira volta e acho que estaremos em boa posição para lutar pela vitória. Mas vai ser difícil, é sempre difícil na parte de trás.

"Quero ganhar tanto quanto qualquer outra pessoa, e às vezes você sente que se algo não está 100%, então precisa ser melhorado."

No domingo, tudo veio junto. Crucialmente ele passou Kovalainen, que fez uma má largada do lado sujo do grid, teve contato com Raikkonen.

Ajudado um pouco por sua vantagem de peso de combustível de três voltas, Hamilton então ficou com o líder Massa na primeira passagem.

Após as primeiras paradas ele surpreendeu a todos não só por atropelar o brasileiro, mas também ultrapassá-lo em grande estilo.

Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ambos os pilotos da Ferrari se sentiram desconfortáveis ​​em seu segundo conjunto, mas mesmo assim havia muita magia de Hamilton envolvida naquela passagem.

Sua parada extra significou que Hamilton finalmente ficou atrás de Massa. No entanto, ele continuou pressionando e fez o suficiente para garantir que ficasse à frente de Raikkonen. Para ser justo, Raikkonen estava sofrendo alguns danos na placa dianteira após seu confronto na primeira volta com Kovalainen.

Massa acabou cruzando a linha de chegada 3s7 à frente de Hamilton, com Raikkonen apenas 0.5s atrás da McLaren, em terceiro.

O segundo lugar foi um resultado que nem mesmo a McLaren poderia ter previsto no início, e ganhou pontos que seriam cruciais no final da temporada.

"Por estar tão perto de ganhar, fomos muito, muito rápidos", disse Whitmarsh. "Lewis fez um trabalho fantástico.

"A realidade é que não teríamos três paradas em nenhum dos carros, a menos que fosse necessário, e acredito que ambos tinham uma chance razoável de vencer, se tivéssemos sido capazes de fazer duas paradas convencionais."

Embora possa ter ficado claro bem antes da parada final que Hamilton não iria derrotar Massa, a variedade estratégica fez para uma tarde divertida.

Até o chefe da Ferrari, Stefano Domenicali, ficou impressionado com a abordagem da McLaren.

"É claro que o desempenho que vimos hoje da McLaren durante a corrida foi muito bom", disse ele. “E eu sempre disse que eles são muito fortes, e acredito nisso. Acho que hoje vi outro padrão que é completamente diferente do passado, que a McLaren para poder dizer que nos atacar mudou a filosofia da corrida, mudou a filosofia da classificação, sobretudo com Lewis.”

“Então eu acho que isso é importante, porque eles têm que reagir ao desempenho que estamos tendo.”

Dado que Hamilton já havia alertado suas preocupações com os pneus na coletiva de imprensa pós-corrida, foi interessante que Domenicali estava ansioso para atribuir a estratégia da McLaren a uma resposta ao domínio recente da Ferrari.

Lewis Hamilton, McLaren in parc ferme Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Uma questão permaneceu. Hamilton poderia realmente ter vencido se tivesse conquistado a pole e conseguido escapar de Massa naquela primeira parada? Nunca saberemos.

"Eu teria dito da pole que teria sido difícil", disse Whitmarsh. "Mas dado o desempenho que ele teve na corrida, ele possivelmente poderia ter feito conseguido.”

Tendo em mente que esta foi outra vitória da Ferrari, Dennis estava surpreendentemente otimista depois. Ele fez questão de enfatizar que sem o furo na primeira volta, Kovalainen - com uma carga relativamente pesada - poderia ter estado lá também.”

"Acho que ele [Lewis] fez um ótimo trabalho", disse Dennis. "Ele foi muito disciplinado, fez tudo o que foi pedido. Pedimos a ele para ultrapassar Massa e ele fez. Isso foi bastante impressionante! Foi, 'Se você puder, faça', e ele fez, e ele fez isso de forma muito limpa.”

Quinze dias depois, a sorte iria para o caminho de Hamilton quando ele sobreviveu a um contato na barreira para vencer em Mônaco, o que lhe permitiu assumir a liderança do campeonato mundial. No entanto, estava longe de ser uma temporada simples para os principais competidores.

Podium: second place Lewis Hamilton, McLaren, Race winner Felipe Massa, Ferrari, third place Kimi Raikkönen, Ferrari and Francesco Uguzzoni, Ferrari chief engineer Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

MASSA fala sobre comparação com BARRICHELLO, DIFICULDADE em ADAPTAÇÃO ao BRASIL e desafio na STOCK

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.