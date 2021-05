F1 pode adicionar segundo GP na Áustria se Turquia for cancelada

Mesmo sendo uma adição de última hora ao calendário da Fórmula 1 em 2021, devido ao cancelamento do GP do Canadá, a etapa da Turquia já se encontra sob xeque, após o Reino Unido colocar o país em sua lista vermelha de viagens. Por isso, a categoria já pensa em alternativas para preencher o espaço caso a prova em Istambul também seja cancelada.

Com a entrada na lista vermelha, toda pessoa que entra no Reino Unido vindo da Turquia precisa cumprir uma quarentena de dez dias em hotéis aprovados pelo governo, o que complicaria a situação do paddock, já que sete das dez equipes ficam na Inglaterra.

A situação da Turquia afeta inclusive outras modalidades esportivas, com a UEFA confirmando nesta quinta (13) a mudança da sede da final da Champions League entre Manchester City e Chelsea, dois times britânicos, de Istambul para Porto. A partida está marcada para 29 de maio.

A F1 busca soluções para viabilizar a realização da prova, mas sem sucesso até agora. Uma proposta que foi considerada era a inversão de datas entre os GPs do Azerbaijão e da Turquia, marcados, respectivamente, para 06 e 13 de junho, mas a organização da prova em Baku descartou a possibilidade, devido ao fato de que a cidade receberá jogos da Eurocopa a partir do dia 12 do mesmo mês.

Com isso, muitos consideram que é apenas questão de tempo até que o GP da Turquia seja cancelado, com a mídia local já afirmando que a prova não será realizada.

E a possibilidade de cancelamento do GP da Turquia deve levar a outras mudanças no calendário de 2021, para que a F1 possa manter seus planos de realizar 23 corridas ao longo do ano.

Para manter o número de etapas, a Áustria poderá ganhar uma segunda corrida, assim como no ano passado, quando foi realizado o GP da Estíria. A primeira etapa no Red Bull Ring, e única confirmada até aqui, está marcada para 04 de julho e a adição criaria uma rodada quádrupla, começando com o GP da França, em 27 de junho, terminando apenas com o GP da Grã-Bretanha, em 18 de julho.

Por isso, outra consequência dessa adição seria o adiantamento da etapa em Paul Ricard, em uma ou até mesmo duas semanas, passando a ocupar a data que pertence hoje à Turquia.

Um dos motivos da F1 buscar a adição dessa segunda corrida é a dúvida que existe no momento sobre diversas etapas do segundo semestre, incluindo o GP de São Paulo, devido ao momento que o país vive no momento. Mas o Brasil não está sozinho nessa equação.

Apesar de ter afirmado recentemente que os planos para a realização do GP do México seguem normalmente, o fato do Autódromo Hermanos Rodríguez servir atualmente como hospital de campanha no combate à Covid-19 cria um grande empecilho para a realização da prova.

Na sequência de Ásia e Oceania, outras provas também levantam dúvidas, como Singapura, Japão e a Austrália, esta última ainda com normas restritas de entrada no país.

