A McLaren anunciou nesta terça-feira (7) que correrá com uma pintura diferente no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 do próximo fim de semana, com modificações na proteção do motor, lateral do carro e asas dianteiras, originalmente cobertas de azul.

A mudança faz parte da campanha Driven by Change, organizada pela equipe e a Vuse - parceira da BAT, que patrocina a escuderia - com o objetivo de divulgar o trabalho de artistas emergentes que tenham mais de 25 anos. Para a corrida de Yas Marina, foi escolhido o trabalho da nativa Rabab Tantawy.

O conceito da emiradense foi criado em colaboração com o designer de mídia automotiva Davide Virdis. O layout apresenta uma Nubian Series combinada com as cores laranja e azul da McLaren. É a primeira vez que uma artista feminina do Oriente Médio desenha uma pintura personalizada da F1.

Um detalhe curioso é que a pintura brilha no escuro, ao menos esse é o efeito notado no vídeo de apresentação da escuderia no Twitter. Como a etapa dos Emirados Árabes começa no fim da tarde e termina à noite, devemos comprovar isso no fim de semana.

"Estamos entusiasmados em reunir os mundos da arte e do automobilismo, de uma forma inovadora, exibindo a arte de Rabab Tantawy em nossos carros de corrida no GP de Abu Dhabi", disse Claire Cronin, chefe de marketing da McLaren. "Junto com a Vuse, Driven by Change é uma oportunidade única de usar nosso cenário global para apoiar talentos em ascensão, dando a desconhecidos a plataforma que eles merecem."

“A arte dela é inspiradora e estamos orgulhosos de levar sua criação influenciada pelo papaia para a corrida deste fim de semana", adicionou.

Essa não será a primeira vez em 2021 que a McLaren utiliza uma pintura especial para um GP específico. Em Mônaco, a escuderia correu com um design em homenagem à sua patrocinadora Gulf e seus icônicos layouts do último século, em especial ao do Ford GT40 em Le Mans.

